«Фигура огонь»: Ани Лорак впечатлила своими аппетитными формами

Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками соблазнительными снимками.

Ани Лорак впечатлила своими аппетитными формами instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На кадрах знаменитость позирует в спортивном костюме, который состоит из топа и лосин с завышенной талией. Обтягивающий наряд подчеркнул пышную грудь артистки, а оголенный животик продемонстрировал рельефный пресс. Эффектный образ звезда дополнила распущенными волосами и легким макияжем.

Под публикацией Ани Лорак написала искреннее признание о том, что в 2020-й год принес в ее жизнь боль, чем расстроила преданных фанатов:

«Боль моя — вулкан остывший.

Оставляю в 2020-м...»

Поклонники восхитились спортивным телом Лорак, и попросили артистку не грустить:

«Очень красивая». «Какая фигура!» «Фигура огонь». «Любим вас! Не грустите». «Сочная девушка». «Вы просто красавица». «Каролина, вы в прекрасной форме».

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