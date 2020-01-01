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«Фигура огонь»: Ани Лорак впечатлила своими аппетитными формами

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Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками соблазнительными снимками.

Ани Лорак впечатлила своими аппетитными формами
Ани Лорак впечатлила своими аппетитными формами
instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На кадрах знаменитость позирует в спортивном костюме, который состоит из топа и лосин с завышенной талией. Обтягивающий наряд подчеркнул пышную грудь артистки, а оголенный животик продемонстрировал рельефный пресс. Эффектный образ звезда дополнила распущенными волосами и легким макияжем.

Под публикацией Ани Лорак написала искреннее признание о том, что в 2020-й год принес в ее жизнь боль, чем расстроила преданных фанатов:

«Боль моя — вулкан остывший.
Оставляю в 2020-м...»

Поклонники восхитились спортивным телом Лорак, и попросили артистку не грустить:

«Очень красивая».

«Какая фигура!»

«Фигура огонь».

«Любим вас! Не грустите».

«Сочная девушка».

«Вы просто красавица».

«Каролина, вы в прекрасной форме».

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Источник: ivonа bigmir)net

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