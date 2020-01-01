«Фигура огонь»: Ани Лорак впечатлила своими аппетитными формами
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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На кадрах знаменитость позирует в спортивном костюме, который состоит из топа и лосин с завышенной талией. Обтягивающий наряд подчеркнул пышную грудь артистки, а оголенный животик продемонстрировал рельефный пресс. Эффектный образ звезда дополнила распущенными волосами и легким макияжем.
Под публикацией Ани Лорак написала искреннее признание о том, что в 2020-й год принес в ее жизнь боль, чем расстроила преданных фанатов:
«Боль моя — вулкан остывший.
Оставляю в 2020-м...»
Поклонники восхитились спортивным телом Лорак, и попросили артистку не грустить:
«Очень красивая».
«Какая фигура!»
«Фигура огонь».
«Любим вас! Не грустите».
«Сочная девушка».
«Вы просто красавица».
«Каролина, вы в прекрасной форме».
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