Прикрылась пиджаком: бывшая жена Узелкова поразила жарким фото
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Звездный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в бежевом пиджаке, которым прикрыла свое обнаженное тело. Спортсменка оголила влажные плечи и зону декольте, без внимания не остались и ее стройные ножки. Эффектный образ телезвезда дополнила мокрыми волосами и выразительным макияжем.
Под публикацией Марина посоветовала фолловерам к прочтению книги, которые помогут лучше понять свой организм:
«✅«Умный ген», Кэтрин Шэнахан.
✅«Еда и мозг. Что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью», Дэвид Перлмуттер.
✅«Нация фастфуда», Эрик Шлоссер.
✅«Клетка «на диете».
✅«Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить», Йаэль Адлер.
✅«Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами», Джулия Эндерс».
Поклонники поблагодарили Марину Боржемскую за рекомендации, и восхитились ее сексуальностью, рассыпавшись в комплиментах:
«Очень крутое фото🚀🚀🚀».
«Фото огонь🔥🔥🔥».
«Богиня».
«Марина, вы божественной нежности и красоты женщина».
«Красивая».
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