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Прикрылась пиджаком: бывшая жена Узелкова поразила жарким фото

Комментариев: 3
Бывшая жена Узелкова, Марина Боржемская, поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Бывшая жена Узелкова поразила жарким фото
Бывшая жена Узелкова поразила жарким фото
instagram.com/uzelkova.marina/

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Звездный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в бежевом пиджаке, которым прикрыла свое обнаженное тело. Спортсменка оголила влажные плечи и зону декольте, без внимания не остались и ее стройные ножки. Эффектный образ телезвезда дополнила мокрыми волосами и выразительным макияжем.

Под публикацией Марина посоветовала фолловерам к прочтению книги, которые помогут лучше понять свой организм:

«✅«Умный ген», Кэтрин Шэнахан.

✅«Еда и мозг. Что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью», Дэвид Перлмуттер.

✅«Нация фастфуда», Эрик Шлоссер.

✅«Клетка «на диете».

✅«Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить», Йаэль Адлер.

✅«Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами», Джулия Эндерс».

Поклонники поблагодарили Марину Боржемскую за рекомендации, и восхитились ее сексуальностью, рассыпавшись в комплиментах:

«Очень крутое фото🚀🚀🚀».

«Фото огонь🔥🔥🔥».

«Богиня».

«Марина, вы божественной нежности и красоты женщина».

«Красивая».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  21.01.2021, 08:52
Оценка:  0
гость
Бывшая жена, а сейчас бомжиха Ссузлова, показала кусок грязной жопы....
гость  (аноним)  21.01.2021, 08:24
Оценка:  0
гость
Ровная как пацан, нах....у...й...я, такое показывать, конченные дрочеры бм?
гость  (аноним)  21.01.2021, 08:19
Оценка:  0
гость
Чучундра.
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