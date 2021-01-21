Прикрылась пиджаком: бывшая жена Узелкова поразила жарким фото

Бывшая жена Узелкова, Марина Боржемская, поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Бывшая жена Узелкова поразила жарким фото instagram.com/uzelkova.marina/

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Звездный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в бежевом пиджаке, которым прикрыла свое обнаженное тело. Спортсменка оголила влажные плечи и зону декольте, без внимания не остались и ее стройные ножки. Эффектный образ телезвезда дополнила мокрыми волосами и выразительным макияжем.

Под публикацией Марина посоветовала фолловерам к прочтению книги, которые помогут лучше понять свой организм:

«✅«Умный ген», Кэтрин Шэнахан. ✅«Еда и мозг. Что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью», Дэвид Перлмуттер. ✅«Нация фастфуда», Эрик Шлоссер. ✅«Клетка «на диете». ✅«Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить», Йаэль Адлер. ✅«Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами», Джулия Эндерс».

Поклонники поблагодарили Марину Боржемскую за рекомендации, и восхитились ее сексуальностью, рассыпавшись в комплиментах:

«Очень крутое фото🚀🚀🚀». «Фото огонь🔥🔥🔥». «Богиня». «Марина, вы божественной нежности и красоты женщина». «Красивая».

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