«Прилипнуть языком к железу»: Даша Астафьева шокировала фанатов своим желанием

Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками странным признанием.

Даша Астафьева шокировала фанатов своим желанием instagram.com/da_astafieva

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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала архивное видео. Артистка поделилась своим клипом на песню «Зима». На черно-белых кадрах запечатлены моменты, где знаменитость путешествует по миру. Под публикацией Даша написала о любимых увлечениях в зимнюю пору:

«Я люблю тебя, моя нежная...

Успейте сделать все, что нужно делать только зимой! Обожаю :

- снежных ангелов;

- горячий какао на ходу;

- обязательно прилипнуть языком к железным предметам, с мыслью « а вдруг...»

[ нет ]

- санкиииииииииии».

Поклонники восхитились искренностью Астафьевой, и написали ей приятные слова в комментариях:

«Найвищий пілотаж ніжності❄💙». «Даша, Вы прекрасны❤❤❤». «Очаровательная Даша». «Золотой фонд женщин – это ты». «Чудесная песня и прекрасная Даша».

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