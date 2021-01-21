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«Прилипнуть языком к железу»: Даша Астафьева шокировала фанатов своим желанием

Комментариев: 2
Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками странным признанием.

Даша Астафьева шокировала фанатов своим желанием
Даша Астафьева шокировала фанатов своим желанием
instagram.com/da_astafieva

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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала архивное видео. Артистка поделилась своим клипом на песню «Зима». На черно-белых кадрах запечатлены моменты, где знаменитость путешествует по миру. Под публикацией Даша написала о любимых увлечениях в зимнюю пору:

«Я люблю тебя, моя нежная...
Успейте сделать все, что нужно делать только зимой! Обожаю :
- снежных ангелов;
- горячий какао на ходу;
- обязательно прилипнуть языком к железным предметам, с мыслью « а вдруг...»
[ нет ]
- санкиииииииииии».

Поклонники восхитились искренностью Астафьевой, и написали ей приятные слова в комментариях:

«Найвищий пілотаж ніжності❄💙».

«Даша, Вы прекрасны❤❤❤».

«Очаровательная Даша».

«Золотой фонд женщин – это ты».

«Чудесная песня и прекрасная Даша».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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nikolaroman1952    21.01.2021, 11:46
Оценка:  0
nikolaroman1952
При минус 20 - останется без кончика. Языка. Проверено личным опытом в 5 лет.
Жеральд    21.01.2021, 10:15
Оценка:  +3
Жеральд
ну хоть язычком,а не другим причинным местом...)
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