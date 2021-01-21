«Прилипнуть языком к железу»: Даша Астафьева шокировала фанатов своим желанием
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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала архивное видео. Артистка поделилась своим клипом на песню «Зима». На черно-белых кадрах запечатлены моменты, где знаменитость путешествует по миру. Под публикацией Даша написала о любимых увлечениях в зимнюю пору:
«Я люблю тебя, моя нежная...
Успейте сделать все, что нужно делать только зимой! Обожаю :
- снежных ангелов;
- горячий какао на ходу;
- обязательно прилипнуть языком к железным предметам, с мыслью « а вдруг...»
[ нет ]
- санкиииииииииии».
Поклонники восхитились искренностью Астафьевой, и написали ей приятные слова в комментариях:
«Найвищий пілотаж ніжності❄💙».
«Даша, Вы прекрасны❤❤❤».
«Очаровательная Даша».
«Золотой фонд женщин – это ты».
«Чудесная песня и прекрасная Даша».
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