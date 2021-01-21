«Не совсем стандартная бывшая»: Слава Каминская рассказала о дружбе с бывшими мужьями
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость сидит на газоне в черной футболке, обхватив ноги, и смотрит вдаль. Загадочный образ артистка дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем, с акцентом на глазах.
Под публикацией Слава призналась, что сохранила дружеские отношения со своими бывшими избранниками:
«Я, например, не совсем стандартная бывшая и настоящая, в связи с родом деятельности)) (возможно) и я, как бельмо на глазу, практически у всех. Но при этом, я очень дружелюбный персонаж)) В моей жизни было много нестандартных ситуаций, но мне удалось сохранить нормальные отношения почти со всеми, мало того, ещё и с их бывшими, нынешними и будущими».
Поклонники восхитились мудростью Каминской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Прекрасно сказано, Слава 👏 ❤️ Лично тебя не знаю, но мне кажется ты очень открытый и дружелюбный человечек 😊».
«Классно, выглядите! Слава, вы очень хороший человек, в вас нет злости!»
«Самая красивая, умная, решительная, психолог по призванию...»
«Романтичная и красивая».
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