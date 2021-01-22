"Встретились кумушки": Подкопаева похвасталась совместным фото с Ани Лорак
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и победительница “Танцев со звездами 2007“ Лилия Подкопаева поделилась с поклонниками радостной новостью. Впервые за долгое время она встретилась со своей кумой и подругой, певицей Ани Лорак, которая сейчас проживает в России.
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На своей странице в Инстаграм 42-летняя спортсменка опубликовала совместный кадр с Лорак. Звездные подружки сделали селфи в зеркале. Подкопаева запечатлена в светлой кофте и синих джинсах, а Ани предстала в серых спортивных штанах и зеленом свитшоте.
“И до утра опять не будем спать...“, - подписала кадр гимнастка.
Кроме того, в разделе Сторис Лилия показала, как она провела вечер с кумой. В коротких видео можно увидеть, что Подкопаева и Лорак в роскошной квартире зажгли свечи, открыли бутылочку красного вина и включили трек “Страдаем и любим“.
- “Дівчатка ВИ найчарівніші❤️“;
- “Встретились кумушки 👌“;
- “Две Кумы 💐!!! Красотки !!! 💐💐💐“;
- “Любимыеее😍😍😍 Наконец-то вы встретились ❤“;
- “Как приятно видеть фото))❤️❤️“;
- “Ооочень рада за Вашу встречу девчонки❤️💞👍🌼🌼🌼“, - пишут в комментариях пользователи Сети.
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