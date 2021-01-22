"Встретились кумушки": Подкопаева похвасталась совместным фото с Ани Лорак

Подруги и кумовья Ани Лорак и Лилия Подкопаева впервые за долгое время встретились в Киеве.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и победительница “Танцев со звездами 2007“ Лилия Подкопаева поделилась с поклонниками радостной новостью. Впервые за долгое время она встретилась со своей кумой и подругой, певицей Ани Лорак, которая сейчас проживает в России.

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На своей странице в Инстаграм 42-летняя спортсменка опубликовала совместный кадр с Лорак. Звездные подружки сделали селфи в зеркале. Подкопаева запечатлена в светлой кофте и синих джинсах, а Ани предстала в серых спортивных штанах и зеленом свитшоте.

“И до утра опять не будем спать...“, - подписала кадр гимнастка.

Лилия Подкопаева похвасталась совместным фото с Ани Лорак instagram.com/podkopayeva_official

Кроме того, в разделе Сторис Лилия показала, как она провела вечер с кумой. В коротких видео можно увидеть, что Подкопаева и Лорак в роскошной квартире зажгли свечи, открыли бутылочку красного вина и включили трек “Страдаем и любим“.

Лилия Подкопаева и Ани Лорак встретились в Киеве скриншот

Лилия Подкопаева и Ани Лорак встретились в Киеве скриншот

“Дівчатка ВИ найчарівніші❤️“;

“Встретились кумушки 👌“;

“Две Кумы 💐!!! Красотки !!! 💐💐💐“;

“Любимыеее😍😍😍 Наконец-то вы встретились ❤“;

“Как приятно видеть фото))❤️❤️“;

“Ооочень рада за Вашу встречу девчонки❤️💞👍🌼🌼🌼“, - пишут в комментариях пользователи Сети.

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