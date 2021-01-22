Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Встретились кумушки": Подкопаева похвасталась совместным фото с Ани Лорак

Комментариев: 9
Подруги и кумовья Ани Лорак и Лилия Подкопаева впервые за долгое время встретились в Киеве.
"Встретились кумушки": Подкопаева похвасталась совместным фото с Ани Лорак
"Встретились кумушки": Подкопаева похвасталась совместным фото с Ани Лорак
instagram.com/podkopayeva_official

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и победительница “Танцев со звездами 2007“ Лилия Подкопаева поделилась с поклонниками радостной новостью. Впервые за долгое время она встретилась со своей кумой и подругой, певицей Ани Лорак, которая сейчас проживает в России.

Читай также: Муж Екатерины Кухар показал звездную жену в купальнике

На своей странице в Инстаграм 42-летняя спортсменка опубликовала совместный кадр с Лорак. Звездные подружки сделали селфи в зеркале. Подкопаева запечатлена в светлой кофте и синих джинсах, а Ани предстала в серых спортивных штанах и зеленом свитшоте.

“И до утра опять не будем спать...“, - подписала кадр гимнастка.

Лилия Подкопаева похвасталась совместным фото с Ани Лорак
Лилия Подкопаева похвасталась совместным фото с Ани Лорак
instagram.com/podkopayeva_official

Кроме того, в разделе Сторис Лилия показала, как она провела вечер с кумой. В коротких видео можно увидеть, что Подкопаева и Лорак в роскошной квартире зажгли свечи, открыли бутылочку красного вина и включили трек “Страдаем и любим“.

Лилия Подкопаева и Ани Лорак встретились в Киеве
Лилия Подкопаева и Ани Лорак встретились в Киеве
скриншот

Лилия Подкопаева и Ани Лорак встретились в Киеве
Лилия Подкопаева и Ани Лорак встретились в Киеве
скриншот

  • “Дівчатка ВИ найчарівніші❤️“;
  • “Встретились кумушки 👌“;
  • “Две Кумы 💐!!! Красотки !!! 💐💐💐“;
  • “Любимыеее😍😍😍 Наконец-то вы встретились ❤“;
  • “Как приятно видеть фото))❤️❤️“;
  • “Ооочень рада за Вашу встречу девчонки❤️💞👍🌼🌼🌼“, - пишут в комментариях пользователи Сети.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Лилия Подкопаева, Ани Лорак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (9)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  22.01.2021, 18:17
Оценка:  +1
гость
фубля! наxyй в грязную московию валите, крысы!
гость  (аноним)  22.01.2021, 18:09
Оценка:  +1
гость
Какая ж...и...д...о....в...с...ка...я в, на бм, харя х....у...я...р..и..т высеры про этих козломордых шалашовок?
pусский  (аноним)  22.01.2021, 17:44
Оценка:  -1
pусский
я русский пидр. люблю давать в пердак.
pусский  (аноним)  22.01.2021, 15:33
Оценка:  -1
pусский
А секас был?
CCS    22.01.2021, 13:48
Оценка:  +22
CCS
Вата з ватою.
гость  (аноним)  22.01.2021, 13:17
Оценка:  +2
гость
А ты, чья подстилка ?
гость  (аноним)  22.01.2021, 13:05
Оценка:  +2
гость
подс.тилки м.оскальские
гость  (аноним)  22.01.2021, 12:38
Оценка:  +1
гость
какого хряка эту мразь лорак пустили в украину?
VinsBad    22.01.2021, 12:08
Оценка:  +1
VinsBad
Дві кози
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь