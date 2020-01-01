Эмили Ратаковски снялась в купальнике на восьмом месяце беременности
Беременная Эмили Ратаковски похвасталась отдыхом на яхте.
Американская модель и дизайнер британского происхождения Эмили Ратаковски, которая в октябре 2020 года объявила, что вскоре впервые станет мамой, показала, как выглядит на восьмом месяце беременности.
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На своей странице в Инстаграм 29-летняя знаменитость разместила фотографию с отдыха на яхте. На свежем кадре Ратаковски позировала в черном купальнике собственного бренда Inamorata с оголенной спиной и множеством завязок.
“Беременная на борту“, - лаконично подписала снимок Эмили.
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