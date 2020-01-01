Муж Екатерины Кухар показал звездную жену в купальнике

Александр Стоянов поделился новыми пляжными фото с отдыха на Мальдивах.

Звездные супруги, артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов продолжают радовать своих подписчиков яркими фотографиями с отдыха на Мальдивах.

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Так, недавно на своей странице в Инстаграм Александр решил показать пикантные кадры с супругой. На свежих снимках можно увидеть, как Екатерина в двухцветном бикини на завязках и в солнцезащитных очках позирует в голубой воде, а Стоянов держит ее за руку.

“Иди обниму...“, - подписал фото муж судьи “Танцев со звездами“.

Муж Екатерины Кухар показал ее в купальнике instagram.com/stoianov_aleksandr

Муж Екатерины Кухар показал ее в купальнике instagram.com/stoianov_aleksandr

Поклонники пары принялись активно комментировать их новые пляжные кадры:

Это любовь

Вауууууу 😍💕

Катя, красотка 💕💕💕 Ви дуже гарна пара )

Потрясающе 😻 ✨✨✨👑👑👑💖💖💖

Вот Это Да! Какая хорошая фотография вас обоих! ❤️❤️❤️

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