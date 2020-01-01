Муж Екатерины Кухар показал звездную жену в купальнике
Звездные супруги, артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов продолжают радовать своих подписчиков яркими фотографиями с отдыха на Мальдивах.
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Так, недавно на своей странице в Инстаграм Александр решил показать пикантные кадры с супругой. На свежих снимках можно увидеть, как Екатерина в двухцветном бикини на завязках и в солнцезащитных очках позирует в голубой воде, а Стоянов держит ее за руку.
“Иди обниму...“, - подписал фото муж судьи “Танцев со звездами“.
Поклонники пары принялись активно комментировать их новые пляжные кадры:
- Это любовь
- Вауууууу 😍💕
- Катя, красотка 💕💕💕 Ви дуже гарна пара )
- Потрясающе 😻 ✨✨✨👑👑👑💖💖💖
- Вот Это Да! Какая хорошая фотография вас обоих! ❤️❤️❤️
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