Экс-солистка группы "Время и Стекло" похвасталась домашней фотосессией.

Известная украинская исполнительница, экс-солистка группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева, которая недавно вернулась с отдыха на Бали, поделилась новой фотосессией в домашней обстановке.

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На своей странице в Инстаграм 30-летняя знаменитость опубликовала коллаж из девяти снимков, где она запечатлена с разным выражением лица. Дорофеева позировала в белом топе, белой кофте и синих джинсах. Домашний образ Надя дополнила легким макияжем и серебряной цепочкой.

“Привет, мой дорогой подписчик 😇 Спасибо, что читаешь меня, мне это приятно. Хочу, чтоб твоё 21-е 21-го - стало особенным💙“, - обратилась к фанам певица.

Надя Дорофеева подразнила фанов игривой фотосессией instagram.com/nadyadorofeeva

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