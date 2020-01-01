"Летнее настроение": Жена Дзидзьо показала, как развлекается на пляже в Доминикане
Супруга фронтмена группы DZIDZIO Михаила Хомы, украинская исполнительница SLAVIA (Ярослава Притула) продолжает радовать подписчиков свежими кадрами с отдыха в Доминиканской республике.
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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис артистка обнародовала новую подборку фото и видео из пляжа. Так, на снимке SLAVIA демонстрировала на камеру подтянутые ягодицы в сдельном купальнике с цветочным принтом и вырезом на спине. Певица позировала на фоне пальм и песка.
“Люблю наш заход на пляж. С одной стороны жарко, а с другой прохладный океанический бриз“, - написала SLAVIA.
А в ролике знаменитость в этом же наряде показала, как бегает и ловит волны на берегу океана.
“Летнее настроение“, - подписала видео жена Дзидзьо.
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