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"Летнее настроение": Жена Дзидзьо показала, как развлекается на пляже в Доминикане

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Певица SLAVIA поделилась новыми кадрами в купальнике.
"Летнее настроение": Жена Дзидзьо показала, как развлекается на пляже в Доминикане
"Летнее настроение": Жена Дзидзьо показала, как развлекается на пляже в Доминикане

Супруга фронтмена группы DZIDZIO Михаила Хомы, украинская исполнительница SLAVIA (Ярослава Притула) продолжает радовать подписчиков свежими кадрами с отдыха в Доминиканской республике.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис артистка обнародовала новую подборку фото и видео из пляжа. Так, на снимке SLAVIA демонстрировала на камеру подтянутые ягодицы в сдельном купальнике с цветочным принтом и вырезом на спине. Певица позировала на фоне пальм и песка.

“Люблю наш заход на пляж. С одной стороны жарко, а с другой прохладный океанический бриз“, - написала SLAVIA.

Жена Дзидзьо показала, как развлекается на пляже в Доминикане
Жена Дзидзьо показала, как развлекается на пляже в Доминикане
скриншот

А в ролике знаменитость в этом же наряде показала, как бегает и ловит волны на берегу океана. 

“Летнее настроение“, - подписала видео жена Дзидзьо.

Жена Дзидзьо показала, как развлекается на пляже в Доминикане
Жена Дзидзьо показала, как развлекается на пляже в Доминикане
скриншот

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Теги: slavia, Dzidzio, Дзидзьо
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Источник: ivonа bigmir)net

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