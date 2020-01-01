"Немного запустил себя": Виталий Козловский засветил располневшую фигуру
Известный украинский исполнитель Виталий Козловский, который начинал свою звездную карьеру как танцор, обожает хвастаться результатами тренировок в спортзале. Мужчина неоднократно демонстрировал в соцсетях рельефный пресс.
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Однако на днях артист решил пошутить над самим собой. Так, на своей странице в Инстаграм 35-летний Виталий обнародовал фото, где он предстал с располневшей фигурой. Певец дорисовал себе в фотошопе пивной животик.
“Немного запустил себя на карантине. Ел кутью и не мог остановиться“, - с юмором подписал новый кадр Козловский.
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