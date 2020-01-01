"Немного запустил себя": Виталий Козловский засветил располневшую фигуру

Певец Виталий Козловский решил продемонстрировать, как бы он выглядел с лишними килограммами.

Известный украинский исполнитель Виталий Козловский, который начинал свою звездную карьеру как танцор, обожает хвастаться результатами тренировок в спортзале. Мужчина неоднократно демонстрировал в соцсетях рельефный пресс.

Читай также: “Немного баловства“: Алена Шоптенко покрутила ягодицами на камеру

Однако на днях артист решил пошутить над самим собой. Так, на своей странице в Инстаграм 35-летний Виталий обнародовал фото, где он предстал с располневшей фигурой. Певец дорисовал себе в фотошопе пивной животик.

“Немного запустил себя на карантине. Ел кутью и не мог остановиться“, - с юмором подписал новый кадр Козловский.

Виталий Козловский засветил располневшую фигуру instagram.com/vkozlovskiy

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.