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"Немного баловства": Алена Шоптенко покрутила ягодицами на камеру

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Участница "Танців з зірками" Алена Шоптенко поделилась соблазнительными кадрами.
"Немного баловства": Алена Шоптенко покрутила ягодицами на камеру
"Немного баловства": Алена Шоптенко покрутила ягодицами на камеру
instagram.com/alena_shoptenko

Знаменитый украинский хореограф Алена Шоптенко, которая в 2006 году вместе с нынешним президентом Владимиром Зеленским стала победительницей “Танців з зірками“, поразила Сеть откровенным видео.

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На своей странице в Инстаграм 32-летняя танцовщица опубликовала ролик, где в белом топе и белых облегающих велосипедках соблазнительно танцевала под трек The Weeknd - “Save Your Tears“. В начале видео Алена демонстрировала на камеру подтянутые ягодицы, после чего перешла к движениям из латиноамериканской программы.

“Иногда немного баловства не помешает! 😉“,- игриво подписала публикацию Шоптенко.

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Теги: Алена Шоптенко, Танці з зірками
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Источник: ivonа bigmir)net

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сосися  (аноним)  21.01.2021, 16:27
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