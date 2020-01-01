19-летняя София Евдокименко позировала на новых фото с 32-летним бизнесменом Денисом Жадановым.

Внучка Софии Ротару запостила новые фото со старшим на 13 лет бойфрендом instagram.com/iamsofiaeve

Внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару, певица, модель и будущий дизайнер Соня Евдокименко порадовала подписчиков редкими фотографиями со своим возлюбленным, украинским IT-предпринимателем и вице-президентом по маркетингу компании Readdle Денисом Жадановым.

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На своей странице в Инстаграм 19-летняя красотка обнародовала два кадра, где она обнималась и целовалась со своим 32-летним избранником. Пара позировала на фоне оранжевого здания. На снимках Соня появилась в коротком платье с леопардовым принтом, а Денис для встречи с любимой выбрал черную футболку и синие джинсы.

“Все, что тебе нужно, это...“, - написала Евдокименко.

Внучка Софии Ротару запостила новые фото со старшим на 13 лет бойфрендом instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Софии Ротару запостила новые фото со старшим на 13 лет бойфрендом instagram.com/iamsofiaeve

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