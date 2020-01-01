Слишком горячо: Экс-девушка Брэда Питта выставила интимное фото
Модель Николь Потуральски продемонстрировала роскошное тело на утреннем фото.
Известная немецкая модель Николь Потуральски, которая в конце октября 2020 года рассталась с голливудским красавчиком Брэдом Питтом, взбудоражила Сеть очередной откровенной фотографией.
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В своем профиле в Инстаграм 27-летняя звезда подиумов выставила горячий кадр, который сделала утром. На свежем снимке Николь продемонстрировала только свое роскошное тело в белой блузе и черных трусиках на завязках. Бикини едва прикрыло интимные места модели.
“9 утра“, - лаконично подписала кадр Потуральски.
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