Звездные супруги Надя Дорофеева и Вова Дантес показали, как проводят отпуск за границей.

Дорофеева и Дантес показали пляжные фото с отдыха на Бали instagram.com/nadyadorofeeva

Известные украинские исполнители, тренеры “Лиги смеха“ и звездные супруги Надя Дорофеева и Вова Дантес продолжают делиться с подписчиками яркими фотографиями с отпуска за границей. Пара отметила Новый год на индонезийском острове Бали.

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Недавно на своих страницах в Инстаграм влюбленные обнародовали несколько пляжных снимков. Надя позировала в желтом топе, рубашке мятного оттенка и белой кепке. А Вова выбрал для прогулки темные очки и черную рубашку. Еще на одном кадре Дантес появился с голым торсом.

Дорофеева и Дантес показали пляжные фото с отдыха на Бали instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофеева и Дантес показали пляжные фото с отдыха на Бали instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофеева и Дантес показали пляжные фото с отдыха на Бали instagram.com/vladimirdantes

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