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"Красивые и мокренькие": Ольга Фреймут показала новое фото с мужем

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Ведущая Ольга Фреймут запостила в Инстаграм свежий снимок из Мальдив.
"Красивые и мокренькие": Ольга Фреймут показала новое фото с мужем
"Красивые и мокренькие": Ольга Фреймут показала новое фото с мужем
instagram.com/freimutolia

Известная украинская ведущая, писательница, издательница и бывшая участница проекта “Танців з зірками 2020“ Ольга Фреймут поделилась с поклонниками новой фотографией с семейного отдыха на Мальдивах.

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На своей странице в Инстаграм 38-летняя телезвезда разместила кадр, где позировала со своим мужем, продюсером Владимиром Локотко после катания на водных лыжах. На снимке звездные супруги в куртках с натянутых капюшонах запечатлены с мокрыми волосами.

Ольга Фреймут показала новое фото с мужем Владимиром Локотко
Ольга Фреймут показала новое фото с мужем Владимиром Локотко
instagram.com/freimutolia

Пользователи Сети отметили в комментариях, что Владимир и Ольга невероятно похожи:

  • Ви схожі дуже😁😉
  • Вы даже чем-то похожи между собой😍
  • Які ж ви гарні і дуже схожі!!!
  • Как герои фильма 😍
  • Лучшее фото, где вы вдвоем! 💙💙👍
  • Похожи друг на друга! Родственные души
  • Гарні такі і мокренькі 😁😁😁😁
  • Оля, ви з чоловіком дуже красива пара!
  • Так гарно😍 і фото ідеальне💓
  • Очень красиво. Как будто кадр из фильма❤️
  • Олю, які ж Ви гарні💕💕💕 Аж захоплює подих. Щастя Вам
  • Чарівна пара

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Теги: Ольга Фреймут
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Источник: ivonа bigmir)net

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