Ведущая Ольга Фреймут запостила в Инстаграм свежий снимок из Мальдив.

"Красивые и мокренькие": Ольга Фреймут показала новое фото с мужем instagram.com/freimutolia

Известная украинская ведущая, писательница, издательница и бывшая участница проекта “Танців з зірками 2020“ Ольга Фреймут поделилась с поклонниками новой фотографией с семейного отдыха на Мальдивах.

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На своей странице в Инстаграм 38-летняя телезвезда разместила кадр, где позировала со своим мужем, продюсером Владимиром Локотко после катания на водных лыжах. На снимке звездные супруги в куртках с натянутых капюшонах запечатлены с мокрыми волосами.

Ольга Фреймут показала новое фото с мужем Владимиром Локотко instagram.com/freimutolia

Пользователи Сети отметили в комментариях, что Владимир и Ольга невероятно похожи:

Ви схожі дуже😁😉

Вы даже чем-то похожи между собой😍

Які ж ви гарні і дуже схожі!!!

Как герои фильма 😍

Лучшее фото, где вы вдвоем! 💙💙👍

Похожи друг на друга! Родственные души

Гарні такі і мокренькі 😁😁😁😁

Оля, ви з чоловіком дуже красива пара!

Так гарно😍 і фото ідеальне💓

Очень красиво. Как будто кадр из фильма❤️

Олю, які ж Ви гарні💕💕💕 Аж захоплює подих. Щастя Вам

Чарівна пара

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