"Красивые и мокренькие": Ольга Фреймут показала новое фото с мужем
Известная украинская ведущая, писательница, издательница и бывшая участница проекта “Танців з зірками 2020“ Ольга Фреймут поделилась с поклонниками новой фотографией с семейного отдыха на Мальдивах.
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На своей странице в Инстаграм 38-летняя телезвезда разместила кадр, где позировала со своим мужем, продюсером Владимиром Локотко после катания на водных лыжах. На снимке звездные супруги в куртках с натянутых капюшонах запечатлены с мокрыми волосами.
Пользователи Сети отметили в комментариях, что Владимир и Ольга невероятно похожи:
- Ви схожі дуже😁😉
- Вы даже чем-то похожи между собой😍
- Які ж ви гарні і дуже схожі!!!
- Как герои фильма 😍
- Лучшее фото, где вы вдвоем! 💙💙👍
- Похожи друг на друга! Родственные души
- Гарні такі і мокренькі 😁😁😁😁
- Оля, ви з чоловіком дуже красива пара!
- Так гарно😍 і фото ідеальне💓
- Очень красиво. Как будто кадр из фильма❤️
- Олю, які ж Ви гарні💕💕💕 Аж захоплює подих. Щастя Вам
- Чарівна пара
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