Певица Ани Лорак показала селфи в новом образе.

Украинская певица, участница “Евровидения 2008“ Ани Лорак, настоящее имя Каролина Куек, удивила подписчиков новой публикацией в соцсети. Звезда продемонстрировала новый образ.

Читай также: Анна Ризатдинова засветила фигуру в купальнике на пляже в Дубае

На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 42-летняя артистка опубликовала свежее селфи, где она запечатлена в черных штанах, черной кофте и с седым цветом волос. В качестве геолокации Лорак указала Киев. Скорее всего, Ани прилетела в Киев на съемки новой клипа и именно для видео она сменила цвет волос.

Ани Лорак засветилась в Киеве с седыми волосами скриншот

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​