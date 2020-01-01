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Ани Лорак засветилась в Киеве с седыми волосами

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Певица Ани Лорак показала селфи в новом образе.
Ани Лорак засветилась в Киеве с седыми волосами
Ани Лорак засветилась в Киеве с седыми волосами
instagram.com/anilorak

Украинская певица, участница “Евровидения 2008“ Ани Лорак, настоящее имя Каролина Куек, удивила подписчиков новой публикацией в соцсети. Звезда продемонстрировала новый образ.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 42-летняя артистка опубликовала свежее селфи, где она запечатлена в черных штанах, черной кофте и с седым цветом волос. В качестве геолокации Лорак указала Киев. Скорее всего, Ани прилетела в Киев на съемки новой клипа и именно для видео она сменила цвет волос.

Ани Лорак засветилась в Киеве с седыми волосами
Ани Лорак засветилась в Киеве с седыми волосами
скриншот

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Теги: Ани Лорак
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Источник: ivonа bigmir)net

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