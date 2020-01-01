Солистка "НеАнгелов" Виктория Смеюха поделилась новым фото из Дубая.

Солистка известной украинской группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха впервые за долгое время засветила на фото своего таинственного возлюбленного.

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На своей странице в Instagram артистка обнародовала романтический кадр, на котором она держит за руку любимого мужчину. Судя по указанной геолокации, Вика и ее бойфренд проводят время в одном из районов Дубая - Джумейра Бич Резиденс. На снимке Смеюха появилась в полосатой футболке и черных штанах с ремешком.

“Мне нравится, когда все происходит именно так. Когда близкий человек может быть рядом – подбадривать перед выступлением, сделать горячий чай и помассировать плечи после концерта. Когда, проснувшись, первым делом я вижу теплый взгляд, и уже после – фантастический обзор курорта из окон своего номера. Когда, в конце концов, есть, кого попросить купить тебе воздушный шарик в виде Губки Боба. И да, сейчас я как никогда понимаю, что намного важнее смотреть в одном направлении, а не друг на друга“, - подписала кадр Смеюха.

Вика из "НеАнгелов" показала фото с любимым мужчиной instagram.com/vikanablack

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