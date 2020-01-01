"Пришлось перелазить через ворота": Даша Астафьева рассказала о пьяной выходке

Певица Даша Астафьева вспомнила о курьезной ситуации, которая случилась с ней после вечеринки.

Известная украинская певица, актриса и фотомодель Даша Астафьева рассказала, как однажды попала в курьезную ситуацию после костюмированной вечеринки. Сюжет о пьяной выходке звезды показали в программе “Зірковий шлях“.

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По словам Даши, в 5 утра она вернулась домой после шумной гулянки, однако не могла вспомнить код в подъезд. Артистке пришлось перелазить ворота в кожаном платье и на каблуках. На следующий день, когда Астафьева вышла из квартиры, все охранники не могли сдержать смех. Знаменитость долго не могла понять в чем дело, и только благодаря рассказу мужчин вспомнила о своем пьяном “подвиге“.

“Они все видели на камерах. Момент, когда я подбираю код, а затем перелажу. К тому же я погнула ворота“, - рассказала певица.

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