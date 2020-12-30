Вика из "НеАнгелов" показала курьезное видео с отдыха в Буковеле
Известная украинская исполнительница, участница дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха сменила купальник на шубу. После празднования дня рождения в ОАЭ звезда сразу же отправилась еще на один отдых в Буковель.
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На своей странице в Инстаграм 35-летняя знаменитость опубликовала подборку роликов, где она в спортивном костюме и серебристом длинном пальто учится кататься на лыжах. Вика похвасталась первым достижением - спуском без лыжных палок.
Однако, не обошлось и без курьезов. Так, в конце одного из видео можно увидеть, как Смеюха на лыжах врезалась в незнакомого мужчину и сбыла его с ног.
“Очень надеюсь, что своим друзьям этот молодой человек не будет рассказывать эту историю как: “Стою я на спуске, и тут в меня врезается НеАнгел“👯♀️🙈🤣🤣🤣“, - высказалась о забавном моменте артистка.
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