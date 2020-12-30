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Вика из "НеАнгелов" показала курьезное видео с отдыха в Буковеле

Комментариев: 1
Во время катания на лыжах Виктория Смеюха врезалась в незнакомого мужчину.
Вика из "НеАнгелов" показала курьезное видео с отдыха в Буковеле
Вика из "НеАнгелов" показала курьезное видео с отдыха в Буковеле
instagram.com/vikanablack

Известная украинская исполнительница, участница дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха сменила купальник на шубу. После празднования дня рождения в ОАЭ звезда сразу же отправилась еще на один отдых в Буковель.

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На своей странице в Инстаграм 35-летняя знаменитость опубликовала подборку роликов, где она в спортивном костюме и серебристом длинном пальто учится кататься на лыжах. Вика похвасталась первым достижением - спуском без лыжных палок. 

Однако, не обошлось и без курьезов. Так, в конце одного из видео можно увидеть, как Смеюха на лыжах врезалась в незнакомого мужчину и сбыла его с ног.

“Очень надеюсь, что своим друзьям этот молодой человек не будет рассказывать эту историю как: “Стою я на спуске, и тут в меня врезается НеАнгел“👯‍♀️🙈🤣🤣🤣“, - высказалась о забавном моменте артистка.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все видео:

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Теги: НеАнгелы, Виктория Смеюха
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Jonas7    30.12.2020, 20:33
Оценка:  +1
Jonas7
золотое пальто до пола нормально, но думаю для горных лыж шуба с стразами и сапоги до колен было бы лучше. И сумку Луи Виттон кожаную в одну руку, во вторую крокодила на поводке и вместо шлема - шляпку с Омлетом и перьями как у Осадчей, вот это была бы тема. Селебрити лук люкс премиум ски рисорт гламур стайл. Куршавель закрыта видимо
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