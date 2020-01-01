"Пресса хоронит": Ефросинина опровергла слухи о тяжелом состоянии после COVID-19

Ведущая Маша Ефросинина рассказала о самочувствии после перенесенного коронавируса.

Накануне Дня Святого Николая известная украинская ведущая актриса, блогер, дизайнер и общественный деятель Маша Ефросинина сообщила фанам неприятную новость. Звезда написала эмоциональный пост о том, что она заразилась коронавирусом.

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А на днях в Сети появилась информация о том, что якобы Ефросинина находится в тяжелом состоянии после COVID-19. Маша решила выйти на связь со своими подписчиками и рассказать, какое у нее самочувствие на самом деле.

В разделе Сторис 41-летняя знаменитость раскритиковала СМИ за неправдивую информацию. Ведущая отметила, по анализам она уже полностью здорова, однако ей нужно время, чтобы восстановится ментально.

“Благодаря своим подписчикам я периодически узнаю не только то, что мою физиономию лепят к каким-то каплям для похудения, но и то, что меня уже пресса практически хоронит. Я решила выйти на связь и сказать, что со мной все в порядке. Я уже здорова, почти. По анализам я уже здорова полностью. По своему состоянию ментальному, мне кажется, что еще надо время. Во всяком случае, на какие-то легкомысленные посты у меня настроения нет. Это поймут те, кого эта зараза тоже зацепила. Благодаря вашей поддержке, я, конечно же, восстанавливаюсь очень быстро. Впервые в моей жизни были такие две недели. Но мне грех жаловаться, ведь это у меня легкая форма“, - рассказала Ефросинина.

Маша Ефросинина опровергла слухи о тяжелом состоянии после COVID-19 скриншот

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