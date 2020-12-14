Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вика из "НеАнгелов" показала, как отметила 35-летие в Дубае

Комментариев: 1
Солистка "НеАнгелов" Виктория Смеюха отпраздновала день рождения на пляже в ОАЭ.
Вика из "НеАнгелов" показала, как отметила 35-летие в Дубае
Вика из "НеАнгелов" показала, как отметила 35-летие в Дубае
instagram.com/vikanablack

В воскресенье, 13 декабря, известная украинская певица, участница дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха отметила день рождения. Свое 35-летия артистка встретила в Дубае в компании мамы.

Читай также: Вика из “НеАнгелов“ похвасталась идеальным прессом на пляжных фото

На своей странице в Инстаграм именинница поделилась праздничными снимками. Сначала Вика позировала на пляже за столом в шатре, украшенном воздушными шариками. Певица предстала в белой футболке с текстовым принтом и черных штанах. В руках она держала маленький букет роз.

“30 или чуть больше, НЕ ВАЖНО! О да, я ГЕРОИНЯ этого дня🥰💐! Мои глаза наполнены счастьем и эмоциями!!! Просто невозможно описать словами.... 📝 Я чувствую, как что-то согревает меня сильнее солнечных лучей и это не потому, что светит солнце!...😍✨✨✨“, - подписала фото Смеюха.

Позже звезда разместила подборку кадров с вечерней прогулки на яхте по Аравийском море.  Компанию имениннице составила ее мама Виктория.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: НеАнгелы, Виктория Смеюха
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  14.12.2020, 11:08
Оценка:  0
гость
Я бы вдул
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь