Солистка "НеАнгелов" Виктория Смеюха отпраздновала день рождения на пляже в ОАЭ.

Вика из "НеАнгелов" показала, как отметила 35-летие в Дубае instagram.com/vikanablack

В воскресенье, 13 декабря, известная украинская певица, участница дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха отметила день рождения. Свое 35-летия артистка встретила в Дубае в компании мамы.

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На своей странице в Инстаграм именинница поделилась праздничными снимками. Сначала Вика позировала на пляже за столом в шатре, украшенном воздушными шариками. Певица предстала в белой футболке с текстовым принтом и черных штанах. В руках она держала маленький букет роз.

“30 или чуть больше, НЕ ВАЖНО! О да, я ГЕРОИНЯ этого дня🥰💐! Мои глаза наполнены счастьем и эмоциями!!! Просто невозможно описать словами.... 📝 Я чувствую, как что-то согревает меня сильнее солнечных лучей и это не потому, что светит солнце!...😍✨✨✨“, - подписала фото Смеюха.

Позже звезда разместила подборку кадров с вечерней прогулки на яхте по Аравийском море. Компанию имениннице составила ее мама Виктория.

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