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Илона Гвоздева подсказала, что ни в коем случае нельзя дарить девушке

Спецтема: Новый год 2021
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Идеи подарков на Новый год 2021 от танцовщицы Илоны Гвоздевой.
Илона Гвоздева подсказала, что ни в коем случае нельзя дарить девушке
Илона Гвоздева подсказала, что ни в коем случае нельзя дарить девушке
instagram.com/ilonagvozdeva

Украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая в паре с Игорем Ласточкиным выиграла второй обновленный сезон шоу “Танцы со звездами“, поделилась с подписчиками еще одной новогодней подборкой. 

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Ранее танцовщица разместила в Сети ТОП-5 идеальных подарков для мужчины на Новый год. А теперь Гвоздева решила помочь мужчинам в поиске классных презентов для их возлюбленных. Так, на своей странице в Инстаграм артистка разместила список подарков, которые понравятся любой женщине.

✅love story (фотосессия, можно только для неё, можно вместе)
✅лучшие друзья девушек - это 💍
✅сертификат в салон, спа-салон, курс массажей
✅сертификат в ее любимый магазин одежды, ну или сами купите ей наряд, если уверены в размерах и вкусе
✅можно просто устроить шопинг
✅духи, косметика, аксессуары никогда не будут лишними в ее гардеробе
✅путевка в тёплые страны, если бюджет позволяет
✅новенький гаджет или аксессуары к нему📱
✅нижнее белье всегда в моде
✅романтический ужин при свечах, при условии, что это необычное место, где вы ранее не были

Также Илона назвала вещи, которые мужчина ни в коем случае не должен дарить своей девушке. Исключение: если только на сама это попросит.

❗️кухонный инвентарь
❗️абонемент в спортзал или в салон лазерной эпиляции
❗️подарок, который якобы ей, но в пользование для всей семьи

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Теги: Илона Гвоздева, Новый год 2021
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Источник: Ivonа bigmir)net

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