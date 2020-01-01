Анна Ризатдинова засветила фигуру в купальнике на пляже в Дубае

27-летняя гимнастка Анна Ризатдинова доказала, что находится в прекрасной форме.

Финалистка проекта “Танці з зірками 2019“ и бронзовая призерка Олимпийских игр в Рио Анна Ризатдинова в очередной раз похвасталась перед подписчиками идеальной фигурой.

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На своей странице в Инстаграм 27-летняя гимнастка опубликовала новую фотографию с отдыха в Дубае, ОАЭ. На свежем кадре Анна позировала на пляже в раздельном белом купальнике, солнцезащитных очках и черно-белой кепке.

В описании к снимку Ризатдинова призналась, что во время активной спортивной карьеры она не могла себе позволить отправиться в долгий отпуск, чтобы не набрать лишние килограммы.

“Пока у меня была спортивная 🤸‍♀ карьера, отпуска в принципе не было. Поэтому сейчас каждый выезд на солнышко - просто счастье. У гимнасток не бывает долгосрочного отпуска, потому что мы тогда очень быстро набираем вес 😒. Тренировки были каждый день с утра до вечера. И даже один выходной сильно отражался на весе. А представьте, что будет, если отдохнуть целых 7 дней? Сразу плюс килограммы и потеря формы. Помню, как мама подошла к Альбине Николаевне отпрашивать меня на отдых в Турцию. И она ответила: “Аня может ехать. Но она должна понимать, что за это время другие девочки уйдут далеко вперёд. И каждый день Аня всё больше будет отставать“. Эти слова я запомнила и после того больше не ездила в долгий отпуск 🙅‍♀, понимала, что это сильно отразится на мне“, - рассказала Анна.

Кроме того, Ризатдинова отметила, что отдыхать нужно не только физически, но и морально. Девушка вспомнила о ситуации, которая случилась с ней перед Олимпийскими играми.

Отдых всё-таки необходим. Не только физический, но и моральный. Мне хотелось сменить обстановку, потому что каждый день одно и то же - один и тот же зал, одинаковый путь туда и обратно 😣. Такая ситуация была перед Олимпийскими играми. Где-то за 2 месяца я была настолько эмоционально истощена и почувствовала, что больше не могу. Понимала: если на день-два не уеду, то просто не дойду до Олимпиады. Конечно, это риск, но нужна была эмоциональная разрядка. И я слетала на 2 дня в Венгрию. По приезду назад нужно было всё отработать, но эта поездка только пошла мне на пользу 😌“, - призналась гимнастка.

Анна Ризатдинова засветила фигуру в купальнике на пляже в Дубае instagram.com/anna_rizatdinova

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