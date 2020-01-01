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"Люблю хвастаться": Дочь Веры Брежневой засветила фигуру в мини-платье без белья

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19-летняя Соня Киперман поделилась пикантным фото.
"Люблю хвастаться": Дочь Веры Брежневой засветила фигуру в мини-платье без белья
"Люблю хвастаться": Дочь Веры Брежневой засветила фигуру в мини-платье без белья
instagram.com/sonyaxkiperman

Старшая дочь экс-солистки “ВИА Гры“, певицы Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман, которая недавно снялась в откровенном клипе звездной мамы, продолжает делиться с поклонниками пикантными кадрами.

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Так, на своей странице в Инстаграм девушка заявила, что любит хвастаться и обнародовала коллаж из двух снимков, где она соблазнительно позировала в туфлях на шпильках и коротеньком платье нежно-розового цвета, под которое не надела белье.

“Ты знаешь, я люблю хвастаться“, - подписала фото Киперман.

Соня Киперман засветила фигуру в мини-платье без белья
Соня Киперман засветила фигуру в мини-платье без белья
instagram.com/sonyaxkiperman

“Это видно“, “И это факт“, “О Боже“, “Вау“, “Красуня“, “И я счастлива, что ты это любишь“, “Это же дочка Веры, поэтому так притягивает взгляды и особенно своей красотой“, - пишут в комментариях подписчики Сони.

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Теги: Соня Киперман, Вера Брежнева
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Источник: ivonа bigmir)net

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