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"Очень даже секси": Фреймут показала, какой наряд ей подобрал муж

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Ведущая Ольга Фреймут продемонстрировала, как ее одевает супруг Владимир Локотко.
"Очень даже секси": Фреймут показала, какой наряд ей подобрал муж
"Очень даже секси": Фреймут показала, какой наряд ей подобрал муж
instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая, писательница и бывшая участница “Танцев со звездами 2020“ Ольга Фреймут продемонстрировала подписчикам новый образ, который ей подобрал муж Владимир Локотко.

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На своей странице в Инстаграм 38-летняя телезвезда разместила фотографию, где позировала возле новогодней елки в комбинезоне серого цвета с бежевым поясом и изображением сердца.

“Я завжди бачу, коли чоловіка одягає жінка. Він тоді надто попрасований, чистенький, в тепленькому, в правильній палітрі, в комезельці, слухняний занадто. Я таке не дуже люблю. А ось коли чоловік підбирає образ дружині, виходить дуже навіть sexy. Look by Volodymyr Lokotko“, - прокомментировала снимок Фреймут.

Ольга Фреймут показала, какой наряд ей подобрал муж
Ольга Фреймут показала, какой наряд ей подобрал муж
instagram.com/freimutolia

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Теги: Ольга Фреймут
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Источник: ivonа bigmir)net

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