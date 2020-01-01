Алена Винницкая подготовила мужу загадочный унисекс подарок

Певица и ведущая Алена Винницкая рассказала, что недавно купила подарок мужу, который сможет носить и сама.

Читай также: Леся Никитюк окажется в одной постели с Олегом Кензовым

Популярная певица и телеведущая Алена Винницкая приняла участие в грандиозном шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна», за кулисами которого призналась – уже начала подготовку к новогодним праздникам. Однако в вопросе подарков близким ей пришлось немного сократить расходы по сравнению с прошлыми годами.

«В этом году у меня запланирован не очень большой бюджет на подарки. Тем не менее покупать презенты нужно обязательно! Я просто не представляю, как не сделаю подарки близким. Кое-что уже прикупила. И хочу заверить, что даже за небольшие деньги можно купить классные, оригинальные и самое главное – полезные вещи», – рассказала Алена Винницкая за кулисами шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна».

Читай также: Скорее всего вы не знали: чем опасны тосты

Кроме того, звезда уже приготовила подарок своему мужу и продюсеру Сергею Большому. Ведущая программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» признается, именно с этим всегда имеет самую большую проблему, ведь за 27 лет супружеской жизни они сделали друг другу немало разнообразных сюрпризов.

«Это произошло случайно. Я не могу сказать, что купила. Но скажу, что это очень полезная и модная вещь. Такая, которую носят все, но не носит он. И мне будет очень интересно посмотреть на его реакцию и узнать, оденет он это или нет. Причем это довольно хитрый подарок, потому что это унисекс, и если ему не понравится, буду носить я», – поделилась артистка на съемочной площадке канала «Украина».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.