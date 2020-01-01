За кулисами концерта «Новорічна ніч на каналі «Україна» артисты рассказали, как для номера оказались парой и что их вдохновило примерить неожиданные образы.

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В грандиозном шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» ведущая Леся Никитюк и певец Олег Кензов сольются в ярком дуэте. На съемочной площадке артист рассказал, что такая коллаборация сложилась не просто так.

«На самом деле песню «Кое-что ещё» я писал для себя, но когда познакомился с Лесей и начал сотрудничать, увидел в ней что-то. Я сам парень из села, поэтому понял, что она «своя девчонка». Она просила: «Олег, напиши мне песню». А эта уже была написана, и я ей предложил послушать ее, как вариант. Она согласилась и все», – прокомментировал Олег Кензов за кулисами шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна».

Певец признался, что с Лесей знаком уже около 10 лет. Наверное, именно это позволило им в шоу оказаться в одной постели. К тому же, на интересный номер со своей изюминкой их вдохновило что-то большее, чем дружба.

«Заводная девушка. Мне понравилось – у меня было. Искра у нас возникла очень давно – без нее, наверное, и номера бы не было. То, что сегодня происходит в постели – это последствия искры», – поделился артист.

Леся Никитюк окажется в одной постели с Олегом Кензовым Пресс-служба

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Сама же Леся Никитюк появилась на сцене в довольно интересном наряде – розовом корсете с конусообразным бюстом и прозрачном пеньюаре в тон.

«Мы хотели сделать праздник. Вызвать максимальное количество эмоций зрителей в новогоднюю ночь. Этот образ немного неожиданный для самой меня, думаю, для зрителей – тоже. Но он прикольный, ведь мы воссоздали образ жены Остина Пауэрса – сделали некую украинскую женщину Остина Пауэрса. А эта грудь просто будет бить салюты, чтобы у наших зрителей было хорошее настроение в течение всего 2021-го года!» – прокомментировала свой образ ведущая Леся Никитюк на съемочной площадке канала «Украина».

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