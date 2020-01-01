Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В пижаме и без макияжа: Маша Ефросинина показала, как выглядит во время болезни

Комментариев: 0
Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками селфи.

Маша Ефросинина показала, как выглядит во время болезни
Маша Ефросинина показала, как выглядит во время болезни
instagram.com/mashaefrosinina

Читай также: Как на Playboy: Кортни Кардашьян поразила сексуальным образом

Популярная телезвезда Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в пижаме и без макияжа. На кадре знаменитость запечатлела себя лежа на кровати, с собранными волосами без намека на использование косметики. Маша призналась, что заболела коронавирусом и не падать духом ей помогают фолловеры, которые выражают поддержку и желают скорейшего выздоровления:

«Друзья, Спасибо за все ваши тёплые сообщения! Вы не представляете, как они помогают! Люблю вас!»

Поклонники признались, что беспокоятся о самочувствии Ефросининой и хотят, чтобы она поскорее заряжала их своим позитивом. Также подписчики отметили, что Маша даже без макияжа выглядит прекрасно:

«Красоту ничем не испортить, даже «короной». Выздоравливайте побыстрее! Здоровья Вам, улыбок и позитива».

«Маша, вы суперзвезда! Все будет хорошо».

«Какая же ты красивая».

«Почему вы без макияжа красивая, а я страшилище? Вы красотка! Выздоравливайте».

«Маша, ты такая красотка».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Маша Ефросинина, Маша Ефросинина 2020, Маша Ефросинина фото, Маша Ефросинина коронавирус, Маша Ефросинина инстаграм, Маша Ефросинина телеведущая
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь