В пижаме и без макияжа: Маша Ефросинина показала, как выглядит во время болезни
Читай также: Как на Playboy: Кортни Кардашьян поразила сексуальным образом
Популярная телезвезда Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в пижаме и без макияжа. На кадре знаменитость запечатлела себя лежа на кровати, с собранными волосами без намека на использование косметики. Маша призналась, что заболела коронавирусом и не падать духом ей помогают фолловеры, которые выражают поддержку и желают скорейшего выздоровления:
«Друзья, Спасибо за все ваши тёплые сообщения! Вы не представляете, как они помогают! Люблю вас!»
Поклонники признались, что беспокоятся о самочувствии Ефросининой и хотят, чтобы она поскорее заряжала их своим позитивом. Также подписчики отметили, что Маша даже без макияжа выглядит прекрасно:
«Красоту ничем не испортить, даже «короной». Выздоравливайте побыстрее! Здоровья Вам, улыбок и позитива».
«Маша, вы суперзвезда! Все будет хорошо».
«Какая же ты красивая».
«Почему вы без макияжа красивая, а я страшилище? Вы красотка! Выздоравливайте».
«Маша, ты такая красотка».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Светлана Лобода возмутилась, что ее клип удалили
- Алла Костромичева показала растяжку в откровенном наряде
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил