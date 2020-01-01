В пижаме и без макияжа: Маша Ефросинина показала, как выглядит во время болезни

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками селфи.

Маша Ефросинина показала, как выглядит во время болезни instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная телезвезда Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в пижаме и без макияжа. На кадре знаменитость запечатлела себя лежа на кровати, с собранными волосами без намека на использование косметики. Маша призналась, что заболела коронавирусом и не падать духом ей помогают фолловеры, которые выражают поддержку и желают скорейшего выздоровления:

«Друзья, Спасибо за все ваши тёплые сообщения! Вы не представляете, как они помогают! Люблю вас!»

Поклонники признались, что беспокоятся о самочувствии Ефросининой и хотят, чтобы она поскорее заряжала их своим позитивом. Также подписчики отметили, что Маша даже без макияжа выглядит прекрасно:

«Красоту ничем не испортить, даже «короной». Выздоравливайте побыстрее! Здоровья Вам, улыбок и позитива». «Маша, вы суперзвезда! Все будет хорошо». «Какая же ты красивая». «Почему вы без макияжа красивая, а я страшилище? Вы красотка! Выздоравливайте». «Маша, ты такая красотка».

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