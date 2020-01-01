Gena VITER запремьерил новый провокационный клип
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Популярный певец и телеведущий Gena VITER рассказал об отношениях к деньгам в своей новой песне “Gena'SVITER Song“, что в переводе означает песня Гены Витера.
Яркий и неожиданный трек написал талантливый автор, композитор Дима Сысоев, а зажигательную аранжировку сделал саундпродюсер артиста Томаш Лукач.
Не менее шокирующим оказался и клип от одиозного режиссера Елены Винярской, где GENA VITER в новом эпатажном образе показывает, что деньги не главное, а главное настроение.
В клипе много курьезных и смешных моментов. Премьера клипа на музыкальных телеканалах состоялась накануне праздника святого Николая, а сегодня видео без цензуры доступно на YouTube. Также клип “Gena'SVITER Song“ можно посмотреть на нашем сайте.
Это своеобразный новогодний гимн для всех Геннадиев о любви:
Этот клип и песня не только шоу для окружающих, но и для меня самого. Основной посыл песни и видео, что деньги не главное! Кайфуйте от жизни здесь и сейчас! Всех с наступающим новым годом! Ваш Gena VITER!
Кстати, предыдущая композиция артиста «Мона Лиза» получила награду на ежегодной премии “Музыкальная платформа“, телеверсию премии можно будет увидеть в новогоднюю ночь на канале “Украина“.
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