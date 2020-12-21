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41-летняя Гайтана взорвала Сеть сексуальными танцами

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Украинская певица Гайтана поделилась с подписчиками пикантным видеороликом.

41-летняя Гайтана взорвала Сеть сексуальными танцами
41-летняя Гайтана взорвала Сеть сексуальными танцами
instagram.com/gaitanamusic

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Популярная исполнительница Гайтана на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость сексуально двигается в облегающем комбинезоне и туфлях на каблуке на фоне панорамных окон с видом на город. Силуэтный наряд подчеркнул аппетитные формы певицы, а объемные кудри придали образу взбалмошности.

Под публикацией Гайтана написала строки из своей песни:

“Я бережу на тілі від твоїх поцілунків слід
Я за тобою піду
Бо ти відкрив мені світ
Місяць знає
Як без тебе блукала в пустелі чужій
Хай небо почує
Я твоя
А ти мій...” 🖤

Поклонники восхитились соблазнительными танцами любимой артистки, и рассыпались в комплиментах:

«Огонь🔥🔥🔥».

«Нежная, пластичная хищная кошечка🖤❤️».

«Чудові слова».

«Наша девочка – звездочка».

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Источник: ivonа bigmir)net

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