Украинская певица Гайтана поделилась с подписчиками пикантным видеороликом.

41-летняя Гайтана взорвала Сеть сексуальными танцами instagram.com/gaitanamusic

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Популярная исполнительница Гайтана на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость сексуально двигается в облегающем комбинезоне и туфлях на каблуке на фоне панорамных окон с видом на город. Силуэтный наряд подчеркнул аппетитные формы певицы, а объемные кудри придали образу взбалмошности.

Под публикацией Гайтана написала строки из своей песни:

“Я бережу на тілі від твоїх поцілунків слід

Я за тобою піду

Бо ти відкрив мені світ

Місяць знає

Як без тебе блукала в пустелі чужій

Хай небо почує

Я твоя

А ти мій...” 🖤

Поклонники восхитились соблазнительными танцами любимой артистки, и рассыпались в комплиментах:

«Огонь🔥🔥🔥». «Нежная, пластичная хищная кошечка🖤❤️». «Чудові слова». «Наша девочка – звездочка».

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