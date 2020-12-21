Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Руки не у руля: Даша Астафьева взбудоражила Сеть откровенным снимком

Комментариев: 1
Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Даша Астафьева взбудоражила Сеть откровенным снимком
Даша Астафьева взбудоражила Сеть откровенным снимком
instagram.com/da_astafieva

Читай также: Как на Playboy: Кортни Кардашьян поразила сексуальным образом

Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. Артистка общалась со своими фолловерами в stories, публикуя снимки которых нет на основной странице и отвечая на различные вопросы. На одну из просьб подписчика показать кадр, где у нее руки не у руля, Даша поделилась соблазнительным снимком. Девушка предстала в черном боди, широко расставив ноги и прикрыв интимную часть рукой. Откровенный наряд продемонстрировал стройную фигуру певицы, подчеркнув пышный бюст.

Образ Астафьева дополнила собранными волосами, выразительным макияжем и массивным украшением на шее.

Стоит отметить, что знаменитость часто радует фанатов откровенными снимками, где обнажает свое сексуальное тело.

Даша Астафьева взбудоражила Сеть откровенным снимком
Даша Астафьева взбудоражила Сеть откровенным снимком
instagram.com/da_astafieva

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Даша Астафьева, Даша Астафьева 2020, Даша Астафьева певица, Даша Астафьева фото, Даша Астафьева инстаграм, Даша Астафьева новости, Даша Астафьева откровенное фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  21.12.2020, 18:02
Оценка:  0
гость
Она пёрнула в смартфон!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь