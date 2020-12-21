Руки не у руля: Даша Астафьева взбудоражила Сеть откровенным снимком

Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Даша Астафьева взбудоражила Сеть откровенным снимком instagram.com/da_astafieva

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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. Артистка общалась со своими фолловерами в stories, публикуя снимки которых нет на основной странице и отвечая на различные вопросы. На одну из просьб подписчика показать кадр, где у нее руки не у руля, Даша поделилась соблазнительным снимком. Девушка предстала в черном боди, широко расставив ноги и прикрыв интимную часть рукой. Откровенный наряд продемонстрировал стройную фигуру певицы, подчеркнув пышный бюст.

Образ Астафьева дополнила собранными волосами, выразительным макияжем и массивным украшением на шее.

Стоит отметить, что знаменитость часто радует фанатов откровенными снимками, где обнажает свое сексуальное тело.

Даша Астафьева взбудоражила Сеть откровенным снимком instagram.com/da_astafieva

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