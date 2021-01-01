Скорее всего вы не знали: чем опасны тосты
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Профессора Колорадского университета, благодаря опытам, доказали, что традиция готовить тосты на завтрак может пагубно влиять на здоровье человека. Рассказываем почему.
Поджаривания хлеба в тостере влечет за собой опасность в виде токсинов, сравнимых, например, с тем, чем человек дышит возле оживленной проезжей части.
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Звучит тревожно, но эксперимент на практике показал следующее: дом на 100 м. кв. снабдили специальными датчиками, они и зафиксировали повышение загрязнения воздуха вдвое, когда в тостере на кухне поджаривали всего лишь 2 кусочка хлеба.
Отмечается, что воздух в доме стал вдвое грязнее, чем в большом городе, и в три раза превышал предел безопасности, установленный ВОЗ.
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Специалисты отметили: чем больше хлеб подгорал - уровень загрязнения еще больше повышался. Но, стоит учесть, во время готовки подгорает не только сам хлеб, а еще хлебные крошки на дне прибора, они тоже влияют на отравление воздуха.
Когда вы готовите тосты – следите за оттоком воздуха в кухне. В данном случае, рекомендуется включить вентиляцию или открыть окно - это влияет на снижение концентрации токсичных веществ в воздухе. Старайтесь, все же, не пережаривать хлеб.
Кстати, а вы знали, что молоко нельзя хранить в дверце холодильника? Если нет, то рекомендуем узнать, почему этого категорически не стоит делать.
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