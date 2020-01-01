Оля Полякова не держит обид в себе

Певица Оля Полякова призналась, что ей помогает всегда быть в хорошем настроении и быстро избавляться негатива.

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Чуть ли не ежедневно каждый человек сталкивается с неприятными ситуациями, ссорами или недоразумениями. Все это может вывести из себя любого.

Ведущая масштабного праздничного шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» Оля Полякова признается, что в случае неприятностей никогда не держит обид в себе. Вместо этого звезда имеет замечательный метод, как выплеснуть эмоции и вернуть себе хорошее настроение.

«Утолять эмоции – это зарабатывать себе болячки. Надо выключиться, потопать ногами, возможно, кого-то побить, потягаться за волосы. Ну это я сейчас шучу, потому что насилие карается законом. Но сдерживать я себя не собираюсь и вам не советую – хотите кричать, кричите! А если боитесь, что напугаете кого-то – идите в лес и там покричите. Но эмоции в себе держать не надо! Я против этого!» – отметила Оля Полякова в интервью каналу «Украина».

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