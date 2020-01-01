Алена Винницкая рассказала о тяжелой болезни в детстве

Ведущая программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» Алена Винницкая откровенно рассказала о заболевании, с которым она родилась и боролась на протяжение нескольких лет.

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Почти все ее детство, вспоминает артистка, проходило по маршруту «больница-санаторий». Ведь Алена родилась со сложной болезнью.

«Я была в детстве очень болезненным ребенком. Родилась уже с болезнью, мама даже рожала в инфекционном отделении, ее сразу изолировали, и первые полтора месяца я была вообще без мамы. Есть такая болезнь – стафилококк. Она не очень хорошая, можно сказать – страшная, даже смертельная в некоторых случаях. И так получилось, что у меня был стафилококк», – призналась ведущая программы «Зірковий шлях» Алена Винницкая.

Тяжело болела Алена в течение трех первых лет жизни. Но и после лечения болезнь напоминала о себе множеством усложнений.

«Такое болезненное состояние длилось где-то до окончания школы, до 11 класса. Конечно, все меньше и меньше, но все равно у меня при регулярных осмотрах что-то находили. Поэтому меня отправляли в санаторий», – рассказала артистка в эфире канала «Украина».

Алена Винницкая в детстве Пресс-служба

«В детском саду был такой случай, что мне приводили медсестру из медпункта, она заставляла меня что-то съесть, когда я не хотела. Я так боялась, что меня сейчас куда-то уведут к этим людям в белых халатах, что быстро все съедала», – поделилась телезвезда в интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Частые манипуляции даже стали причиной фобии у Алены на людей в белых халатах.

Но несмотря на все, Винницкая даже рада, что свое детство провела в больницах. Говорит, благодаря процедурам, которые тогда пережила, сейчас болеет не часто. А к медикам относится с уважением и благодарностью.

Смотрите программу «Зірковий шлях» по будням в 9:30 в эфире канала «Украина».

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