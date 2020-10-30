"Я искренне рада": Экс-супруга Узелкова высказалась о выборе "Холостячки"

Тренер Марина Боржемская поддержала Ксению Мишину в сети .

Боржемская прокомментировала финал Холостячки instagram.com/misha.k.ua

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Героиня проекта “Холостячка“ актриса Ксения Мишина поразила трогательным постом. Девушка отреагировала на критику в сети - и попыталась объяснить фолловерам свой выбор.

Об этом Ксения написала в Инстаграм.

Знаменитость рассказала, что получила много критики в свой адрес и решила прояснить ситуацию.

Не скрою, что мне было больно читать такое количество токсичных и оскорбительных комментариев в адрес меня и моего решения лишь потому, что я пошла за велением сердца.

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Пойдя на проект, я рискнула всем, обнажив свою душу и пообещав себе и вам честную историю.

Я сделала все, что зависело от меня и в том числе была честна в финале, перед многомиллионной аудиторией.

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Я понимаю вас, просмотрев смонтированный по определенным законам жанра видео материал, очень сложно судить о том, кто какой человек и уж тем более заглядывать в будущее, решая правильно ли я поступила, - написала Холостячка.

Мишина призналась, что сам проект и выбор дался ей нелегко, но “искра“ между ней и победителем загорелась сразу же.

Это был не легкий путь ни для кого из нас: ни для меня, ни для мужчин. Когда в дело вступают эмоции и чувства, а на кону твоя жизнь, сложно полагаться только на логику, согласитесь.

Если уж быть совсем откровенной, я вошла в ту дверь, которая открылась мне с самой первой встречи. Многие из вас справедливо заметили, что искра между мной и моим избранником возникла еще в самом начале шоу. Да и моей целью, когда я шла на проект, было узнать себя, узнать других мужчин, увидеть их и осознать в душе свои истинные желания и ожидания. Я сознательно шла на сближение с теми, кто откликнулся, чтобы узнать себя и их как можно лучше. И хочется вам этого или нет, это и есть суть этого реалити.

Конечно, как и большинство женщин, я искренне хочу чтобы меня любили, заботились, защищали и оберегали и шла в том числе за этим, но в первую очередь, за ЛЮБОВЬЮ!“ - написала Ксения.

Также Мишина отметила, что не ищет в мужчине “компенсацию“, а видит в нем личность.

Проект показал мне одну важную вещь: я самодостаточная личность, и мужчина для меня прежде всего такая же личность, а не закрытие дефицитов в моей жизни.

У меня лишь одна жизнь и я живу ее честно и с гордо поднятой головой. Мне не раз приходилось принимать сложные решения, но я никогда ни о чем не жалела и всегда убеждалась в том, как прекрасен замысел Творца❤️

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Я с благодарностью принимаю все происходящее и снова понимаю, как все происходящее отражает важные аспекты в жизни нашего общества, целой страны.

Женщины, милые, мы должны быть добрее друг к другу. Пока вы не дадите понимания, любви, принятия и уважения к другим, вы не сможете дать это прежде всего сами себе! Ведь счастье в вашей жизни начинается прежде всего с вас самих, - написала Мишина.

Боржемская прокомментировала финал Холостячки instagram.com/misha.k.ua

“Холостячку“ поддержала звездная тренер Марина Боржемская. Она отметила, что рада выбору “сердца“, который сделала Мишина.

Ксюша, милая - это прежде всего твой выбор. Он сделан осознано, не только сердцем, душою, но и прежде всего разумом. Мы выбираем того, с кем нам строить отношения, а не социуму. Благодарю тебя за искренность, за то что открылась нам🙌. Я искренне рада тому, что в этот момент ты слышала только себя❤️, - написала Боржемская.

Напомним, что финал шоу “Холостячка“ состоялся 18 декабря. Мищина выбрала 33-летнего комика Александра Эллерта.

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