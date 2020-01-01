Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Такие сладкие": Ризатдинова показала праздничные фото с подросшим сыном

Комментариев: 0
Гимнастка Анна Ризатдинова показала трогательное фото с 3-летним Романом.

Анна Ризатдинова показала подросшего сына Рому
Анна Ризатдинова показала подросшего сына Рому
instagram.com/anna_rizatdinova

Читай также: Неожиданно: Билык заметили при “тесном“ общении с Alekseev

Известная гимнастка Анна Ризатдинова очаровала сеть снимком с подросшим сыном. Анна показала, как они с 3-летним Ромой празднуют День святого Николая.

Фото Ризатдинова добавила в Инстаграм.

В кадре они с Ромой позируют на выходе из кафе.

Встречаем праздник вместе с Ромой 🥰

Сынок уже открыл свои подарки от Святого Николая. Теперь у него большой запас сладостей и новое развлечение - машинки Hot Wheels. Так что сегодня у нас день гонок 😄 А вечером будем читать новые детские книжки.

Мне очень радостно, что Рома доволен подаркам ☺️

Рассказывайте, что принёс Святой Николай вам и вашим деткам? - написала Ризатдинова.

Анна Ризатдинова показала подросшего сына Рому
Анна Ризатдинова показала подросшего сына Рому
instagram.com/anna_rizatdinova
 

Фолловеры похвалили фото и отметили, что Анна с Ромой очаровательны: 

  • Так сладко ❤️
  • Рома папин сынок
  • ❤️❤️❤️
  • Супер! Пусть Роман верит в Николая как можно дольше))) И пусть гордится своей мамой! Она у него классная 😉, - написали в сети.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анна Ризатдинова, дети звезд, День Святого Николая
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь