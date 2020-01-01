"Такие сладкие": Ризатдинова показала праздничные фото с подросшим сыном

Гимнастка Анна Ризатдинова показала трогательное фото с 3-летним Романом.

Анна Ризатдинова показала подросшего сына Рому instagram.com/anna_rizatdinova

Читай также: Неожиданно: Билык заметили при “тесном“ общении с Alekseev

Известная гимнастка Анна Ризатдинова очаровала сеть снимком с подросшим сыном. Анна показала, как они с 3-летним Ромой празднуют День святого Николая.

Фото Ризатдинова добавила в Инстаграм.

В кадре они с Ромой позируют на выходе из кафе.

Встречаем праздник вместе с Ромой 🥰



Сынок уже открыл свои подарки от Святого Николая. Теперь у него большой запас сладостей и новое развлечение - машинки Hot Wheels. Так что сегодня у нас день гонок 😄 А вечером будем читать новые детские книжки.



Мне очень радостно, что Рома доволен подаркам ☺️



Рассказывайте, что принёс Святой Николай вам и вашим деткам? - написала Ризатдинова.

Анна Ризатдинова показала подросшего сына Рому instagram.com/anna_rizatdinova

Фолловеры похвалили фото и отметили, что Анна с Ромой очаровательны:

Так сладко ❤️

Рома папин сынок

❤️❤️❤️

Супер! Пусть Роман верит в Николая как можно дольше))) И пусть гордится своей мамой! Она у него классная 😉, - написали в сети.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.