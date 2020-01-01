"Такие сладкие": Ризатдинова показала праздничные фото с подросшим сыном
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Известная гимнастка Анна Ризатдинова очаровала сеть снимком с подросшим сыном. Анна показала, как они с 3-летним Ромой празднуют День святого Николая.
Фото Ризатдинова добавила в Инстаграм.
В кадре они с Ромой позируют на выходе из кафе.
Встречаем праздник вместе с Ромой 🥰
Сынок уже открыл свои подарки от Святого Николая. Теперь у него большой запас сладостей и новое развлечение - машинки Hot Wheels. Так что сегодня у нас день гонок 😄 А вечером будем читать новые детские книжки.
Мне очень радостно, что Рома доволен подаркам ☺️
Рассказывайте, что принёс Святой Николай вам и вашим деткам? - написала Ризатдинова.
Фолловеры похвалили фото и отметили, что Анна с Ромой очаровательны:
- Так сладко ❤️
- Рома папин сынок
- ❤️❤️❤️
- Супер! Пусть Роман верит в Николая как можно дольше))) И пусть гордится своей мамой! Она у него классная 😉, - написали в сети.
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