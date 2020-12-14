«Кто это?»: Регину Тодоренко в новом образе не узнали фанаты
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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с непривычным макияжем. На кадре знаменитость запечатлена в белой кофте, с собранными волосами и ярким макияжем с акцентом на глазах. Под публикацией звезда рассказала, что с непривычным для нее мейком чувствует себя иначе:
«Иногда с новым непривычным мне Мэйком я даже вести себя начинаю по-другому: появляются плавные женственные движения, ласковый тягучий голос, грациозная походка, а не лошадиный топот вечно торопящейся Регины».
Поклонники признались, что не сразу узнали Регину из-за довольно яркого макияжа, и осыпали артистку комплиментами:
«Неузнаваема».
«Кто это? На себя не похожа».
«Ой, а я сразу и не узнала Вас! Такие глаза, ухтышка».
«Вы очень красивая».
«Сразу даже не узнала».
«Боже, как вы прекрасны».
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