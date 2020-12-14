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«Кто это?»: Регину Тодоренко в новом образе не узнали фанаты

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Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками фото в новом образе.

Регину Тодоренко в новом образе не узнали фанаты
Регину Тодоренко в новом образе не узнали фанаты
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с непривычным макияжем. На кадре знаменитость запечатлена в белой кофте, с собранными волосами и ярким макияжем с акцентом на глазах. Под публикацией звезда рассказала, что с непривычным для нее мейком чувствует себя иначе:

«Иногда с новым непривычным мне Мэйком я даже вести себя начинаю по-другому: появляются плавные женственные движения, ласковый тягучий голос, грациозная походка, а не лошадиный топот вечно торопящейся Регины».

Поклонники признались, что не сразу узнали Регину из-за довольно яркого макияжа, и осыпали артистку комплиментами:

«Неузнаваема».

«Кто это? На себя не похожа».

«Ой, а я сразу и не узнала Вас! Такие глаза, ухтышка».

«Вы очень красивая».

«Сразу даже не узнала».

«Боже, как вы прекрасны».

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Теги: Регина Тодоренко, Регина Тодоренко 2020, Регина Тодоренко фото, Регина Тодоренко инстаграм
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Источник: ivonа bigmir)net

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