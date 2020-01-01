Примерная мама: Анна Седокова умилила поклонников фото со своим сыном

Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками милым снимком.

Анна Седокова умилила поклонников фото со своим сыном instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото. На кадре знаменитость запечатлена на катке вместе со своим сыном Гектором. Для прогулки артистка надела черные штаны, шубу и шапку, а маленький мальчик предстал в зимнем комбинезоне. Под публикацией звезда призвала фанатов не тратить жизнь впустую, а наслаждаться ею, изучая что-то новое каждый день:

«Ведь каждый день, можно делать что-то новое. Кататься на санках, гулять в парке, сходить в музей, покорить новую гору или обучится новой специальности. Нам комфортно и спокойно, там, где мы есть. Мы часто боимся это потерять и ничего не делаем. Но не делая вызов себе каждый день, не выходя из зоны комфорта, мы пропускаем такие прекрасные эмоции, которые мы бы могли получить».

Также Анна призналась, что Гектор впервые попробовал кататься на коньках, и несмотря на то, что у него не получилось, они здорово провели время:

«И да, Гектору было вчера не просто. Он падал, но поднимался. И мы не научились кататься за один час. Но зато отлично поиграли в снежки 😂».

Поклонники поблагодарили Седокову за ценный совет, и рассыпались в комплиментах:

«Анна, вы невероятная». «Обожаю вас». «Боже, золотые слова». «Милота». «Как вы правы».

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