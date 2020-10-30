Спалился: В Сети рассекретили вероятного победителя "Холостячки"

Пользователи Сети нашли доказательства того, что Ксения Мишина и Александр Эллерт живут вместе.

Поклонники “Холостячки“ продолжают искать на страницах Ксении Мишиной и участников шоу подсказки о том, кого выбрала в финале главная героиня. Так, ранее в Интернет слили фото, где Евгений Ковтуненко встречал Ксению после съемок “Танців з зірками“. Пользователи Сети были уверены, что мужчина стал победителем “Холостячки“. Однако, в седьмом эфире юрист покинул проект после церемонии роз.

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А недавно на фан-странице “Холостячки“ в Инстаграм появилась новая версия того, кто же из мужчин покорил сердце Мишиной. Бдительные подписчики выяснили, что Мишина и Эллерт снимают Сторис из одной квартиры. Их якобы выдал интерьер гостиной и кухни. Правда ли это, станет известно уже через неделю.

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