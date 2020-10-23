"Холостячка": Эллерт высказался о скандале вокруг его друга Рыбака

Участник "Холостячки" Александр Эллерт заявил, что признание Андрея Рыбака также стало для него сюрпризом.

В пятницу, 4 декабря, на канале СТБ вышел седьмой выпуск реалити-шоу “Холостячка“, во время которого Андрей Рыбак сделал неожиданное признание. Участник рассказал о том, что перед стартом шоу пообещал девушке Алине не влюбляться в главную героиню Ксению Мишину. Шоумен и радиоведущий признался, что шел на проект как на работу и планировал покинуть “Холостячку“ еще до финала.

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Несмотря на такой жестокий обман, Мишина оставила Рыбака еще как минимум на неделю в проекте. А на церемонии роз попрощалась с Евгением Ковтуненко. “Холостячка“ уже прокомментировала свое решение в Инстаграм.

Позже о скандале высказался друг Андрея и одновременно его конкурент за сердце Ксении Александр Эллерт. Мужчина признался, что ничего не знал об обещании Андрея. К тому же он заявил, что его отношение к Рыбаку никак не поменялось после этой ситуации.

“Для меня, как и для многих из вас, это тоже был сюрприз😱 На съёмках #холостячка мы не навязывались... не лезли... не расспрашивали... не трогали и не обсуждали отношения друг друга... И моя позиция в этом вопросе предельно проста: “Всем чем надо-помогу! Только скажи“. Но он молчал! В итоге оказалось он и актёр, и режиссёр и кажется ещё в гардеробе номерки выдаёт... а мы с вами зрители, наблюдаем по желанию) Мое отношение к нему, конечно, не поменялось... мы по-прежнему можем сидя в баре выпивать и делиться тем, чем хочется, от чего улыбаешься или грустишь, от чего дружишь!“, - написал Эллерт.

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