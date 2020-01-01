"Холостячка" Ксения Мишина в откровенном боди украсила обложку глянца

Актриса Ксения Мишина стала главной героиней нового номера журнала Cosmopolitan.

Главная героиня шоу “Холостячка“, победительница “Танцев со звездами 2019“ и звезда сериала “Крепостная“ Ксения Мишина стала главной героиней нового номера популярного украинского журнала Cosmopolitan.

Читай также: “Главный подарок уже в руках“: Влад Яма показал нежное фото с женой Лилией

На официальной странице издания в Инстаграм показали обложку свежего выпуска, где Мишина появилась в сексуальном образе. Актриса продемонстрировала идеальную фигуру в черном боди, наверх которого накинула блестящий удлиненный жакет. Свой образ она дополнила легким макияжем и украшениями.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.