"Холостячка" Ксения Мишина в откровенном боди украсила обложку глянца
Актриса Ксения Мишина стала главной героиней нового номера журнала Cosmopolitan.
Главная героиня шоу “Холостячка“, победительница “Танцев со звездами 2019“ и звезда сериала “Крепостная“ Ксения Мишина стала главной героиней нового номера популярного украинского журнала Cosmopolitan.
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На официальной странице издания в Инстаграм показали обложку свежего выпуска, где Мишина появилась в сексуальном образе. Актриса продемонстрировала идеальную фигуру в черном боди, наверх которого накинула блестящий удлиненный жакет. Свой образ она дополнила легким макияжем и украшениями.
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