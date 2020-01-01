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"Холостячка" Ксения Мишина в откровенном боди украсила обложку глянца

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Актриса Ксения Мишина стала главной героиней нового номера журнала Cosmopolitan.
"Холостячка" Ксения Мишина в откровенном боди украсила обложку глянца
"Холостячка" Ксения Мишина в откровенном боди украсила обложку глянца
instagram.com/misha.k.ua

Главная героиня шоу “Холостячка“, победительница “Танцев со звездами 2019“ и звезда сериала “Крепостная“ Ксения Мишина стала главной героиней нового номера популярного украинского журнала Cosmopolitan.

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На официальной странице издания в Инстаграм показали обложку свежего выпуска, где Мишина появилась в сексуальном образе. Актриса продемонстрировала идеальную фигуру в черном боди, наверх которого накинула блестящий удлиненный жакет. Свой образ она дополнила легким макияжем и украшениями.

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Теги: Ксения Мишина, Холостячка
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Источник: ivonа bigmir)net

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