"Холостячка" Ксения Мишина объяснила, почему Рыбак не вылетел в седьмом выпуске

Главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина прокомментировала церемонию роз в седьмом эфире.

В пятницу, 4 декабря, на канале СТБ вышел седьмой выпуск реалити-шоу “Холостячка“, во время которого шоу покинул еще один участник. На церемонии роз главная героиня проекта Ксения Мишина попрощалась с Евгением Ковтуненко.

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Зрители раскритиковали решение “Холостячки“ так, как многие ожидали, что из шоу вылетит Андрей Рыбак. Мужчина откровенно признался Мишиной, что перед стартом шоу у него были отношения с девушкой Алиной. Андрей обещал ей не влюбляться в Ксению и покинуть проект еще до финала.

Мишина решила ответить на критику, опубликовав в Инстаграм пост о том, почему Андрей остался в “Холостячке“ еще как минимум на неделю. Актриса заявила, что живет чувствами и не просчитывает свои шаги наперед.

“Единственное, что я хотела бы сказать по поводу всей ситуации: я - женщина! Мне свойственно жить чувствами и эмоциями и я счастлива, что позволяю себе это. Я не играю в шахматы, просчитывая, кто же мне подходит лучше, не делаю прогнозы и не составляю таблички с плюсами и минусами. Я живу и наслаждаюсь моментом, могу совершать ошибки, делать необдуманные поступки и не соответствовать чьим-то ожиданиям, потому-что это моя жизнь, и я ей наслаждаюсь“, - прокомментировала Ксения.

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