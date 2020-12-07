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"Холостячка" Ксения Мишина объяснила, почему Рыбак не вылетел в седьмом выпуске

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 1
Главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина прокомментировала церемонию роз в седьмом эфире.
"Холостячка" Ксения Мишина объяснила, почему Рыбак не вылетел в седьмом выпуске
"Холостячка" Ксения Мишина объяснила, почему Рыбак не вылетел в седьмом выпуске
instagram.com/misha.k.ua

В пятницу, 4 декабря, на канале СТБ вышел седьмой выпуск реалити-шоу “Холостячка“, во время которого шоу покинул еще один участник. На церемонии роз главная героиня проекта Ксения Мишина попрощалась с Евгением Ковтуненко.

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Зрители раскритиковали решение “Холостячки“ так, как многие ожидали, что из шоу вылетит Андрей Рыбак. Мужчина откровенно признался Мишиной, что перед стартом шоу у него были отношения с девушкой Алиной. Андрей обещал ей не влюбляться в Ксению и покинуть проект еще до финала.

Мишина решила ответить на критику, опубликовав в Инстаграм пост о том, почему Андрей остался в “Холостячке“ еще как минимум на неделю. Актриса заявила, что живет чувствами и не просчитывает свои шаги наперед.

“Единственное, что я хотела бы сказать по поводу всей ситуации: я - женщина! Мне свойственно жить чувствами и эмоциями и я счастлива, что позволяю себе это. Я не играю в шахматы, просчитывая, кто же мне подходит лучше, не делаю прогнозы и не составляю таблички с плюсами и минусами. Я живу и наслаждаюсь моментом, могу совершать ошибки, делать необдуманные поступки и не соответствовать чьим-то ожиданиям, потому-что это моя жизнь, и я ей наслаждаюсь“, - прокомментировала Ксения.

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Теги: Ксения Мишина, Андрей Рыбак, Холостячка
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
БЕЗУМЕЦ+    07.12.2020, 09:56
Оценка:  +1
БЕЗУМЕЦ+
И зачем об этом кричать. Наслаждайся. Таких сладонаслаждательниц (до поры, до времени) в истории искусства было много.
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