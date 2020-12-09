"Год возможностей": Дантес составил список позитивных моментов 2020-го
Известный украинский певец, ведущий, блогер и тренер “Лиги смеха“ Владимир Дантес посвятил новый пост в соцсети уходящему году. Артист решил найти позитивные моменты в сложном 2020-м.
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Так, на своей странице в Инстаграм муж Нади Дорофеевой заявил, что этот год был для всех не только периодом испытаний, но и периодом возможностей.
- Была возможность заболеть, была возможность и не заболеть (такое себе неприятное казино).
- Была возможность сменить сферу деятельности или наконец-то заняться чем-то своим.
“На фоне всего треша с малым-средним бизнесом, о многих локальных производителях просто узнали, узнали что он есть и может выживать в самых стремных ситуациях. Просто нужно о нём говорить ЛОМам“.
- Была возможность побыть с семьей и возможность побыть наедине.
- Была возможность научиться чему-то на онлайн курсах, пересмотреть весь интернет, почитать книги.
- Была возможность научится разговаривать с любимыми и решать проблемы, а не бежать от них.
- Была возможность научиться готовить или наконец-то узнать о доставках из магазинов и из своих любимых ресторанов.
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В конце публикации Вова отметил, что все люди “мощно“ встретят Новый 2021 год и, возможно, даже прослезатся, что наконец-то закончился 2020-й.
“Думаю, что с 31-го декабря на 1-е января мы загуляем тааааак мощно! Мы с надеждой в НОРМАЛЬНЫЙ год выдохнем и, возможно, даже прослезимся, что наконец-то он закончился. А проснемся с надеждой (я 100% с надеждой и Надеждой🙃), что в 2021 мы перенесём только возможности, которые нужно “хватать за хвост“, а весь этот негативный п@дец оставим крысе (это, если шо, 2020 год крысы)😳Белого металлического быка в студию!😘“, - написал певец.
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