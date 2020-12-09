"Год возможностей": Дантес составил список позитивных моментов 2020-го

Певец Владимир Дантес начал подводит итоги 2020 года и рассказал, как хочет отпраздновать Новый 2021 год.

Известный украинский певец, ведущий, блогер и тренер “Лиги смеха“ Владимир Дантес посвятил новый пост в соцсети уходящему году. Артист решил найти позитивные моменты в сложном 2020-м.

Читай также: Соблазнительная MARUV в красном белье станцевала возле елки

Так, на своей странице в Инстаграм муж Нади Дорофеевой заявил, что этот год был для всех не только периодом испытаний, но и периодом возможностей.

Была возможность заболеть, была возможность и не заболеть (такое себе неприятное казино).

Была возможность сменить сферу деятельности или наконец-то заняться чем-то своим.

“На фоне всего треша с малым-средним бизнесом, о многих локальных производителях просто узнали, узнали что он есть и может выживать в самых стремных ситуациях. Просто нужно о нём говорить ЛОМам“.

Была возможность побыть с семьей и возможность побыть наедине.

Была возможность научиться чему-то на онлайн курсах, пересмотреть весь интернет, почитать книги.

Была возможность научится разговаривать с любимыми и решать проблемы, а не бежать от них.

Была возможность научиться готовить или наконец-то узнать о доставках из магазинов и из своих любимых ресторанов.

Читай также: Королевский беби-бум: Еще одна внучка Елизаветы II станет мамой в 2021 году

В конце публикации Вова отметил, что все люди “мощно“ встретят Новый 2021 год и, возможно, даже прослезатся, что наконец-то закончился 2020-й.

“Думаю, что с 31-го декабря на 1-е января мы загуляем тааааак мощно! Мы с надеждой в НОРМАЛЬНЫЙ год выдохнем и, возможно, даже прослезимся, что наконец-то он закончился. А проснемся с надеждой (я 100% с надеждой и Надеждой🙃), что в 2021 мы перенесём только возможности, которые нужно “хватать за хвост“, а весь этот негативный п@дец оставим крысе (это, если шо, 2020 год крысы)😳Белого металлического быка в студию!😘“, - написал певец.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

​​Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.