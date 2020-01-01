Ирина Билык показала семейные фото с празднования 5-летия младшего сына
Народная артистка Украины, знаменитая певица Ирина Билык рассказала поклонникам о том, что ее младший сын Табриз отметил первый юбилей. Во вторник, 8 декабря, мальчику исполнилось 5 лет.
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Звездная мама решила разместить в соцсети первые фотографии с праздника и трогательное послание к имениннику. Так, на странице 50-летней знаменитости в Инстаграм появилось два семейных кадра.
На первом снимке старший брат Табриза, 21-летний Глеб преподносит малышу праздничный торт со свечами. Еще на одном кадре Глеб и его девушка Алиса обнимают именинника.
“Маленького Табриза поздравляем все с Днём Рождения🎂 Счастья тебе наш прекрасный малыш👦🏻“, - подписала фото Ирина Билык.
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