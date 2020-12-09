Соблазнительная MARUV в красном белье станцевала возле елки
Эпатажная украинская звезда MARUV снялась в откровенном образе возле новогодней елки.
Популярная украинская певица MARUV, которая в 2019 году выиграла отбор на “Евровидение“, поделилась с подписчиками откровенными кадрами из новогодней фотосессии.
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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 28-летняя артистка, настоящее имя которой Анна Корсун, опубликовала короткое видео, где она в соблазнительном образе станцевала возле елки.
В ролике девушка появилась в красном корсете, чулках с бантами, длинных перчатках, шапке Санта Клауса, черных ботфортах на высоких каблуках и ярко-красном парике.
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