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Соблазнительная MARUV в красном белье станцевала возле елки

Комментариев: 1
Эпатажная украинская звезда MARUV снялась в откровенном образе возле новогодней елки.
Соблазнительная MARUV в красном белье станцевала возле елки
Соблазнительная MARUV в красном белье станцевала возле елки
instagram.com/maruvofficial

Популярная украинская певица MARUV, которая в 2019 году выиграла отбор на “Евровидение“, поделилась с подписчиками откровенными кадрами из новогодней фотосессии.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 28-летняя артистка, настоящее имя которой Анна Корсун, опубликовала короткое видео, где она в соблазнительном образе станцевала возле елки.

В ролике девушка появилась в красном корсете, чулках с бантами, длинных перчатках, шапке Санта Клауса, черных ботфортах на высоких каблуках и ярко-красном парике.

MARUV в красном белье станцевала возле елки
MARUV в красном белье станцевала возле елки
Скриншот
MARUV в красном белье станцевала возле елки
MARUV в красном белье станцевала возле елки
Скриншот
MARUV в красном белье станцевала возле елки
MARUV в красном белье станцевала возле елки
Скриншот
MARUV в красном белье станцевала возле елки
MARUV в красном белье станцевала возле елки
Скриншот

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Теги: MARUV
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.12.2020, 15:50
Оценка:  0
гость
Ух...горячая!
гость  (аноним)  09.12.2020, 15:40
Оценка:  0
гость
что то она раскоровела.........буренка
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