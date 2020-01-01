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Пышнотелая модель Эшли Грэм позировала топлес на новых фото

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Эшли Грэм игриво позировала на кровати в одних трусиках.
Пышнотелая модель Эшли Грэм позировала топлес на новых фото
Пышнотелая модель Эшли Грэм позировала топлес на новых фото
instagram.com/ashleygraham

Известная американская plus-size модель Эшли Грэм, которая в январе 2020 года впервые стала мамой, взбудоражила Сеть свежими откровенными фотографиями.

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На странице 33-летней знаменитости в Инстаграм появились эффектные кадры, где она позировала без бюстгальтера. На первом фото Эшли была одета в светло-розовые трусики и желтую шубу, которой она прикрыла обнаженную грудь.

Еще на одной фотографии Грэм запечатлена на кровати в одних только трусиках синего цвета и с надписью “Juicy“. Модель продемонстрировала на камеру свои ягодицы, не скрывая целлюлит и растяжки. Снимки Эшли дополнила цитатой из песни Doja Cat - “Juicy“.

“Я остаюсь сочной, держу себя в форме🍉🍊🍓🍋🍑 🎶“.

Эшли Грэм позировала топлес
Эшли Грэм позировала топлес
instagram.com/ashleygraham
Эшли Грэм позировала топлес
Эшли Грэм позировала топлес
instagram.com/ashleygraham

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Теги: Эшли Грэм
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Источник: ivonа bigmir)net

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