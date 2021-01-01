Дочь принцессы Анны Зара Тиндолл готовится к рождению третьего ребенка.

Королевский беби-бум: Еще одна внучка Елизаветы II станет мамой в 2021 году Getty Images

В конце сентября, Букингемский дворец объявил о том, что внучка Елизаветы II, младшая дочь принца Эндрю, принцесса Евгения беременна первенцем. 30-летняя наследница престола подарит своей бабушке-королеве девятого правнука в начале 2021 года.

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А спустя два с половиною месяца стало известно, что в следующем году еще одна внучка британского монарха, дочь принцессы Анны, 39-летняя Зара Тиндолл (в девичестве Филлипс) станет мамой.

О том, что в королевской семье ожидается еще одно пополнение рассказал муж Зары, 42-летний регбист Майк Тиндолл в эфире собственного подкаста “The Good, The Bad & The Rugby podcast“.

“Это была хорошая неделя для меня, на прошлой неделе мы получили результаты УЗИ - уже идет третий Тиндолл. На этот раз мне нужен мальчик, у меня две девочки, я хочу мальчика. Но я все равно буду любить ребенка, будет это мальчик или девочка, но, пожалуйста, пусть будет мальчик“, - поделился новостью Майкл.

Отметим, что пара воспитывает двух дочерей - 6-летнюю Мию Грэйс и 2-летнюю Лену Элизабет. Перед тем, как родить второго ребенка, Зара пережила два выкидыша.

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