Участник "Холостячки" Евгений Ковтуненко прокомментировал свой вылет из шоу

Евгений Ковтуненко ушел из проекта "Холостячка" в седьмом выпуске.

В пятницу, 4 декабря, состоялся седьмой эфир романтического шоу “Холостячка“, во время которого главная героиня Ксения Мишина приняла решение попрощаться с Евгением Ковтуненко.

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На своей странице в Инстаграм 36-летний юрист прокомментировал свой вылет. В начале публикации мужчина отметил, что очень благодарен судьбе за то, что смог стать частью первого сезона “Холостячки.

“Не существует прибора, который мог бы измерить мою благодарность за то что я попал в шоу Холостячка 🌹 🙏🏽❤️ Холостячка - это не просто шоу, это шанс, это вызов, это глубокое испытание. Это глубинное познание себя: в любви, в дружбе, в балансе со своими эмоциями и с самим собой“, - написал Евгений.

Ковтуненко заявил, что никак не мог повлиять на чувства Ксении потому, что между ними не возникла “внутренняя химия“.

“Для меня переломным моментом стало осознание. Осознание того, что ты никак не можешь повлиять на чувства другого человека. Ни целеустремленность, ни деньги, ни отожмись ты хоть тысячу раз на одном мизинце, ни выпрыгни ты хоть из трусов - это все бесполезно, если нет внутренней химии. Вы даже можете быть, вроде как, “на одной волне“, но как оказалось, встать на эту волну на разных лайнапах! (Сори, это из сёрфинга🏄🏻‍♂️) Я показал всему миру свой пример мужчины, уверен это послужит многим уроком. Я был честен и искренен. Ибо любовь не знает полумер“, - поделился экс-участник “Холостячки“.

Евгений признался, что сейчас открыт ко всему новому, в том числе и к новым отношениям.

“Сейчас я вхожу в новый этап своей жизни, в котором я открыт ко всему новому. К новым отношениям, новым проектам, новому себе! Хочу найти свою любовь и создать семью о которой я так давно мечтаю. Хочу делать только то что мне в кайф. Хочу быть счастливым и проживать свою жизнь в удовольствии на максимум! Хочу помогать людям и нести добро“.

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