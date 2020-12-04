"Холостячка": Что мы увидим в седьмом выпуске шоу
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В эту пятницу, 4 декабря в 19:00, на СТБ выйдет седьмой выпуск романтического реалити “Холостячка“. Чем ближе финал и сильнее чувства к оставшимся мужчинам, тем важнее для Ксении Мишиной честность в отношениях с каждым из участников. Холостячка проверит правдивость любовных признаний и посетит святая святых мужчин – их жилище.
“Осталась самая ответственная часть проекта. Я больше доверяю и верю мужчинам, но параллельно и усиливаются какие-то страхи“, – отмечает Ксения.
Чтобы убедить девушку в своих чувствах, участники пойдут на рискованные шаги. Претенденты на сердце Мишиной честно ответят на каверзные вопросы, которые помогут Холостячке больше разобраться в их истинных мотивах. Неожиданно один из фаворитов начнет всеми силами избегать откровенного разговора с Ксенией.
“Я не хочу при всех отвечать на эти вопросы“, – скажет он.
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Не станет ли такое поведение причиной для выбывания? И получится ли у кого-то из мужчин обвести вокруг пальца эксперта по лжи? Кроме того, станет известно, чья реальная цель после проекта – политическая карьера! Кому не следовало доверять с самого начала? И кто из мужчин не пройдёт проверку на искренность?
У участников появится возможность не только провести время с Ксенией наедине, но и показать ей, как и где они живут. Холостячку ждет экскурсия в квартиры мужчин и знакомство с их бытом. Чей дом девушка покинет в слезах? Не пропустите самое шокирующее признание сезона!
Смотрите романтическое реалити “Холостячка“ в эту пятницу, 4 декабря в 19:00, на СТБ!
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