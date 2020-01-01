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Селена Гомес закрутила роман с баскетболистом НБА – СМИ

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Певица Селена Гомес начала встречаться с игроком команды "Майами Хит" Джимми Батлером.
Селена Гомес закрутила роман с баскетболистом НБА – СМИ
Селена Гомес закрутила роман с баскетболистом НБА – СМИ
Getty images

Популярная американская актриса и певица Селена Гомес больше не одинока. Спустя два года после расставания с канадским поп-певцом Джастином Бибером 28-летнюю артистку заметили на свиданиях с баскетболистом НБА, игроком команды “Майами Хит“ Джимми Батлером, пишет Daily Mail.

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В публикации отмечается, что впервые 28-летнюю Селену и 31-летнего Джимми заметили вместе в середине ноября. Один из очевидцев сообщил изданию, что видел пару в французском ресторане “Lucien“ в Ист-Виллидже, Нью-Йорк.

Кроме того, пользователи Сети отметили, что от Instagram-аккаунта Гомес отписалась возлюбленная Батлера, модель Кейтлин Новак. Девушка в прошлом году родила баскетболисту дочь. Пока Селена и Джимми не опровергли, но и не подтвердили слухи о их романе.

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Теги: Селена Гомес, Джимми Батлер
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Источник: dailymail.co.uk

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